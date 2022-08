Auxílio do Governo poderá beneficiar ao menos 174 taxistas de Sete Lagoas

Ao menos 174 profissionais de Sete Lagoas estão cadastrados como taxistas e poderão a receber o auxílio emergencial aprovado pelo Governo Federal, aprovado nas últimas semanas. Está previsto que, apenas neste mês, sejam pagos duas parcelas de até R$ 1 mil.

Foto: Marcelo Paiva / Arquivo SeteLagoas.com.br

Chamado de Benefício Emergencial Taxista, os profissionas cadastrados receberão seis benefícios que poderão chegar aos R$ 1 mil mensal. O primeiro pagamento será realizado já no dia 16 deste mês, com parcelas somadas do mês de julho e agosto.

A princípio, os taxistas não precisarão realizar inscrição no programa, sendo isso responsabilidade das prefeituras - o prazo para que o órgão público envie as informações sobre os profissionais cadastrados foi adiado para até terça-feira (2).

O envio de informações pelas prefeituras poderá ser feito novamente em outros dois períodos, sendo o primeiro deles do dia 5 ao dia 15 de agosto, com previsão de pagamento do benefício no dia 30 de agosto. Depois, a última oportunidade de envio das informações será do dia 20 de agosto ao dia 11 de setembro, com pagamentos apenas dos meses de setembro a dezembro.

Critérios de recebimento

Irão receber o auxílio os taxistas que tenham cadastros atualizados e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) em dia. No entanto, o fato das prefeituras terem realizado o cadastro não garante o pagamento. Isso porque se o motorista tiver seu CPF pendente de regularização junto à Receita Federal, por exemplo, não poderá receber.

Para sacar o dinheiro, o governo federal vai abrir contas digitais em nome dos trabalhadores na Caixa ou no Banco do Brasil, onde fará os depósitos, que poderão ser sacados em até 90 dias, a exemplo do que já foi feito no pagamento do auxílio emergencial.

Da redação com UOL