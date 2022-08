Caged: Sete Lagoas tem saldo positivo em geração de empregos no último ano

Sete Lagoas teve um saldo positivo na geração de empregos durante os seis primeiros meses do ano: de janeiro a junho foram 15.736 admissões e 14.484 desligamentos, uma diferença positiva de 1.252 trabalhadores com carteira assinada no município.

Os dados são do Caged (Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados na última quinta-feira (28). Nos últimos doze meses (de julho de 2021 a junho de 2022), o saldo de contratações também foi positivo. Foram 30.709 contratações e 27.154 desligamentos, um saldo positivo de 3.555 empregos (variação de +6,23%) na cidade.

Indústria contratou mais

O setor que mais contratou foi o da Indústria, sendo também o que teve maior saldo positivo. Foram 827 contratações e 689 demissões, um saldo de 138 novas vagas preenchidas. Em segundo lugar ficou o setor de Serviços, que foi o que mais demitiu. Foram 806 contratações e 787 demissões, ainda assim, um saldo positivo de 19 vagas. Na sequência, vem o Comércio, com 635 admissões e 574 desligamentos (saldo positivo de 61 vagas).

A Construção Civil admitiu 209 trabalhadores e demitiu 191 (saldo a mais de 18 vagas). Somente a Agropecuária teve saldo negativo, resultado das 19 contratações e 22 demissões (-3). No total, a cidade contava com 60.539 carteiras assinadas em junho.

MEIs abertos em Sete Lagoas

O resultado do Caged tem impacto efetivo em outros setores acompanhados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) como, por exemplo, nos atendimentos registrados pela Sala Mineira do Empreendedor. No período de janeiro a junho deste ano, em média, foram abertas 91,2 novas empresas por mês. Em junho, por exemplo, foram 91 CNPJs criados no município.

Já o Sebrae informou que, em janeiro, foram criados 213 cadastros de Microempreendedor Individual (MEI). Fevereiro gerou 164 inscrições. Março teve 204 cadastros. Abril contou com 146 novas inserções no sistema. Maio, 234 empreendedores individuais registrados e, em junho, foram 170. No total, são 547 novas empresas com CNPJ e 1.131 microempreendedores individuais (MEIs) criados no município no primeiro semestre do ano.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas