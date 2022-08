Motorista perde controle do carro e capota na Av. Marechal Castelo Branco, em Sete Lagoas

Um motorista perdeu controle da direção do carro e capotou ao sofrer um acidente na Avenida Marechal Castelo Branco, próximo à UNIFEMM em Sete Lagoas.

Foto: Divulgação/Redes Sociais

O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (01), quando o motorista se dirigia em direção ao Centro da cidade. Uma viatura que passava pelo local solicitou auxilio do SAMU para resgate dos passageiros mas o dono do veículo recusou e continuou no local aguardando reboque. A polícia está no local realizando controle do trânsito.

Da Redação