Motorista fica ferido após caminhão carregado com ferro-gusa tombar em pátio de siderúrgica

Um caminhão tombou na tarde desta segunda-feira (1), no km 476 da BR-040, na zona rural de Sete Lagoas.

Foto: Ascom CBMMG

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo, que estava carregado com ferro-gusa, não resistiu ao peso do material no momento em que a carga era despejada em um pátio de uma siderúrgica.

Conforme informações repassadas pelos militares, o motorista estava dentro da cabine e foi retirado por um técnico de segurança da empresa.

Ainda segundo a corporação, a vítima se queixava de dores no pescoço e no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para a ocorrência.

O homem foi socorrido em uma viatura do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal de Sete Lagoas com escoriações.

Da Redação com Itatiaia