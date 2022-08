Saúde amplia vacinação contra a Covid-19 dentro das empresas em Sete Lagoas

Mais uma ação da Prefeitura de Sete Lagoas no combate à Covid-19 teve início na última sexta-feira. A vacinação para os trabalhadores em horário de trabalho, dentro das empresas. A primeira indústria a receber a visita dos agentes de saúde foi a Siderúrgica LGLO, no bairro Boa Vista.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas

"Nada melhor do que os trabalhadores não terem que se deslocar das empresas para as unidades de saúde. Ao se ausentarem do trabalho, trazem prejuízos para as empresas. E também aqueles que deixam de se vacinar, acabam prejudicando a si e aos outros e gerando demandas na Saúde, que tem que investir recursos financeiros quando as pessoas se contaminam com a Covid-19", lembra o prefeito Duílio de Castro.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, quase 550 mil doses já foram aplicadas em Sete Lagoas, mas ainda há pessoas com doses em atraso e essa campanha visa atualizar o calendário vacinal dessa população. "A Secretaria de Saúde junto à Prefeitura não poupa esforços para que o nosso índice vacinal seja o maior possível. Queremos que a maior quantidade de pessoas possa ser vacinada", diz o secretário.

A enfermeira Cássia Barbosa, que coordena a vacinação nas empresas, reforça. "É muito importante que o profissional se vacine. Precisamos da participação de todos. Algumas pessoas tomaram somente a 1ª dose. Um diferencial agora é que a pessoa pode tomar as vacinas da Covid e da gripe no mesmo dia. A Influenza também é uma doença muito séria e pode matar. Então fica o nosso apelo: vacine-se", pede a enfermeira.

"Acreditamos que vamos vencer essa guerra e por isso contamos com a participação de todos. Queremos passar por essa pandemia sem mais perdas de vidas humanas, por isso a importância de todos se vacinarem. Aproveito para agradecer a todos os profissionais da saúde que têm se empenhado nessa campanha. Agora é vacina na empresa, é vacina no braço", finaliza o prefeito. Para agendar a vacinação na sua empresa, envie um e-mail para atencaoprimaria.saude@ setelagoas.mg.gov.br

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.298 adultos e a 2ª dose em 178.141. Receberam 1ª dose da Janssen 5.949 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 15.155 vezes e a 2ª dose foi aplicada em 9.634 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 117.189 pessoas e a 2ª dose de reforço em 36.922 pessoas. Ao todo, 549.288 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 25 de julho. A 1ª dose foi aplicada em 85% da população e a 2ª dose em 77%, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021.

Com Prefeitura de Sete Lagoas