Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação começa dia 8 de agosto

A Prefeitura de Sete Lagoas e o Ministério da Saúde estão programando a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças menores de cinco anos de idade e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente (menores de 15 anos de idade).

A campanha tem início na segunda-feira, 8 de agosto, e vai até 9 de setembro, de 08h às 16h30, nas 19 salas de vacinação do município, com o Dia D sendo realizado em 20 de agosto, de 08h às 17h. "Mantenha sempre atualizada a carteirinha de vacinação dos seus filhos. Todas as salas de vacinação do município estão munidas e preparadas para isso", orienta o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

O responsável técnico de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Guilherme Abreu Menezes, fala da importância da vacinação e multivacinação. "Devido à iminência do retorno de doenças como poliomielite e sarampo e as coberturas vacinais muito abaixo do esperado, vemos a importância desta ação", ressalta.

Importância da vacinação

A vacinação contra a poliomielite e a multivacinação têm como objetivo reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no país, assim como oportunizar o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal do público-alvo para todas as vacinas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), elevar as coberturas vacinais e homogeneidade e contribuir para a prevenção, controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreveníveis. O grupo-alvo da vacinação contra a poliomielite são as crianças menores de cinco anos de idade e, para a multivacinação, os menores de 15 anos.

Meta

A meta para a campanha contra a poliomielite é de vacinar pelo menos 95% das crianças menores de 5 anos. Para a multivacinação, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, conforme situação vacinal encontrada e de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação.

Com Prefeitura de Sete Lagoas