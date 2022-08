Sicoob Credisete foi destaque na 39ª Nacional do Mangalarga Marchador

Foi encerrada no último sábado, 30 de julho, a 39ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador realizada no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Durante doze dias, uma das principais mostras da raça no Brasil atraiu mais de 220 mil pessoas e o Sicoob Credisete foi um dos destaques com um belo estande montado no local.

Foto: Ascom Credisete

Depois de dois anos suspensa em razão da pandemia, a exposição realizada pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), que conta atualmente com quase 22 mil sócios, reuniu mais de 1.600 animais de Marcha Batida e de Marcha Picada de várias partes do país.

A Exposição Nacional é realizada anualmente desde 1982 e atende a equideocultura que movimenta R$ 16,5 bilhões ao ano no Brasil, que possui o terceiro maior rebanho do mundo, com 5,9 milhões de cabeças, além de empregar 3,2 milhões de pessoas. Hoje, a raça Mangalarga Marchador está presente em todos estados brasileiros e também no exterior com um plantel de 687.157 animais registrados. “Uma excelente atmosfera do agronegócio tomou conta o Parque das Mangabeiras e estar presente de maneira tão destacada é um orgulho para o Sicoob Credisete e para Sete Lagoas”, avalia Leonardo Chaves Costa, presidente do Conselho de Administração.

Para manter uma estrutura diferenciada para receber associados, criadores e visitantes a cooperativa de crédito disponibilizou um excelente estrutura coordenada por uma grande equipe de colaboradores. “O Sicoob Credisete é uma referência no cooperativismo de Minas Gerais e do Brasil e, por isso, nossa presença teve o destaque que todos esperavam”, explica Leonardo Chaves Costa.

A 39ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga Marchador teve julgamentos de Marcha e Morfologia, Provas Esportivas, Provas Sociais, Palestras Técnicas com temas ligados a equinocultura, leilões e ampla programação social. Além disso, havia opções para toda a família como espaço gastronômico com restaurantes, área kids e fazendinha, além de vários serviços.

MARCHANDO PELA VIDA

Este ano toda a renda angariada pelo espaço kids e fazendinha será revertida para a entidade oficial da raça Mangalarga Marchador, que existe há oito anos: a Marchadores Pela Vida (MPV), que atua no auxílio a instituições sociais de todo o país. São 89 mil pessoas beneficiadas pelo projeto, que contempla várias ações, como entrega de cestas-básicas, suplemento alimentar, remédios, custeio de exames e de transporte, entre outras iniciativas, que somam investimentos de R$ 7,7 milhões. Durante o evento foi lançada a campanha “MPV com Você” que convidou os visitantes a se tornarem doadores parceiros da instituição.

Em 2020, a entidade doou R$ 35 mil e ainda mais de 100 cestas básicas ao Hospital Nossa Senhora das Graças a pedido do Sicoob Credisete que foi parceiro da “Live Marchador que Salva Vidas”.

Da Redação com Ascom Credisete