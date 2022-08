Boletim COVID: Sete Lagoas apresenta queda nos casos confirmados; confira como anda a vacinação na cidade

Desde o início da pandemia, Sete Lagoas acumula 41.335 casos de Covid-19 com a confirmação de mais 58 contaminações: 37 mulheres e 21 homens. São 131 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas (18 a menos do que ontem) e 19.242 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 203 pessoas em isolamento domiciliar (18 a menos em relação a ontem), 40.436 casos curados e 72.725 testes negativos. Sem novos óbitos registrados, a cidade segue com 692 óbitos por Covid. Há três internados em UTI, um de Sete Lagoas (Unimed) e dois de Capim Branco (Hospital Municipal). São cinco em enfermaria: quatro de Sete Lagoas e um de Paraopeba, sendo três no Hospital Nossa Senhora das Graças e dois no Hospital Municipal. Sete dos internados tiveram testes positivos e um aguarda exames.

Arte: Túlio Thales

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 30ª semana epidemiológica do ano apresentou 396 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, uma redução de 24,3% em relação à semana anterior, que teve 523 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes caiu para 1,62 contaminados de 24 a 30 de julho; foi de 2,14 contaminados entre 17 e 23/07; de 2,72 entre 10 e 16/07; de 3,30 entre 03 e 09/07; de 3,32 entre 26 de junho e 2 de julho; e de 2,93 de 19 a 25/06 (semana 25). Em relação aos óbitos, em janeiro foram 19, fevereiro teve 32, março contabilizou dez e, abril, um óbito. Maio não teve mortes por Covid. Junho fechou com sete óbitos e em julho foram seis registros.

Vacinação Covid

Segue a imunização contra a Covid em crianças de 4 anos de idade. Para esta idade a indicação é da vacina Coronavac e as doses são limitadas devido à baixa remessa enviada pelo Ministério da Saúde. De 08h às 16h, nos ESFs Alvorada, Barreiro, Eldorado, Fazenda Velha, Catarina, CDI I, Esperança e Itapuã II; UBS Orozimbo Macedo e N.S. das Graças; e CS Montreal, Progresso, Santa Luzia, Santo Antônio, São João e Várzea. De 08h às 18h30, nas UBS Cidade de Deus, Belo Vale e Luxemburgo. Documentos:Identidade com foto ou certidão de nascimento, cartão do SUS e CPF.

Também continuam disponíveis a 4ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer) em pessoas a partir de 40 anos e também a 3ª dose de reforço (para quem tomou a 1ª dose de Janssen) em pessoas a partir de 18 anos, nas mesmas 19 salas de vacinação. Documentos: identidade com foto, comprovante de última dose, cartão SUS ou CPF. Todas as demais doses para pessoas a partir de 5 anos seguem sendo aplicadas também nesses locais.

Vacinação BCG

A campanha de vacinação da BCG também continua, mas em unidades de saúde específicas. O rodízio está sendo necessário devido à redução de remessas do imunizante, que previne a tuberculose, pelo Ministério da Saúde. O revezamento ficou da seguinte forma: segunda-feira: CS Santo Antônio; terça-feira: CS São João; quarta-feira: CS Santa Luzia / UBS Belo Vale; quinta-feira: CS Várzea; e sexta-feira: ESF CDI / UBS Nossa Senhora das Graças. Horário de 9h às 15h. O público-alvo são bebês e crianças até 5 anos de idade que ainda não receberam o imunizante, que deve ser aplicado preferencialmente logo ao nascer.

Poliomielite e Multivacinação

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças menores de cinco anos de idade e Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Crianças e do Adolescentes (menores de 15 anos de idade) tem início em 8 de agosto e vai até 9 de setembro, de 08h às 16h30, com o Dia D sendo realizado em 20 de agosto, nas 19 salas de vacinação do município, de 08h às 17h. "Mantenha sempre atualizada a carteirinha de vacinação dos seus filhos. Todas as salas de vacinação do município estão munidas e preparadas para isso", orienta o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.