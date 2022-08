Duas pessoas ficam feridas após batida de carros em Sete Lagoas

Mais um acidente durante os últimos dias em Sete Lagoas: ao menos três carros se envolveram em uma batida na manhã desta terça-feira (3) na Avenida Norte Sul.

Foto: Reprodução Redes Sociais

De acordo com o boletim de ocorrência, um dos condutores seguia para o centro da cidade quando foi ultrapassado por outro carro. Ele teria perdido o controle do veículo e acabou colidindo com outros dois carros.

Duas pessoas ficaram feridas e tiveram que ser socorridas pelo SAMU: uma queixava de dores nas mãos e pesçoco, enquanto a segunda estava com dores no tórax e hematoma no olho esquerdo.

Ao menos dois acidentes foram registrados entre a noite da última terça e a manhã desta quarta na cidade - em um deles, um motoqueiro se feriu após uma carreta derrubar um poste na Avenida Prefeito Alberto Moura.

Da redação