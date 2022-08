Sete Lagoas sediará evento de Planadores Radiocontrolados em setembro

Nos dias 10 e 11 de setembro, a cidade mineira de Sete Lagoas vai se tornar a capital Brasileira dos Planadores Radiocontrolados. Considerado um dos maiores encontros de planadores do Brasil, o RETROPLANA 2022 traz como tema os planadores antigos. O evento contará com a presença de planadoristas de todo o Brasil. Durante os dois dias haverá exposição de vários planadores participantes do Concurso Retroplana 2022, que premiará o melhor modelo. Para maior interação, o público poderá ajudar na escolha do Modelo Campeão. Dentre as atrações do evento, destacam-se os vôos de diversos tipos de planadores, workshops, apresentação de pilotos de acrobacia, espaço para os fabricantes nacionais de aeromodelos e feira de modelos usados. Venha viver esta experiência!

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O Evento acontece de 9 às 17h, na Rampa de Voo Livre da Serra de Santa Helena.

Uma volta ao passado no mundo dos Planadores Radiocontrolados.

Realização: PlanaBH

Apoio Institucional: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas

SERVIÇO:

Contatos/Informações:

(31) 98501 7069

Leonardo Horta

leohor@gmail.com

(31) 9520 2929

Rodrigo Lessa

@plana_bh

#retroplana22