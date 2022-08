Sete Lagoas é eleita para sediar Festival Paralímpico em setembro

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer, juntamente com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) - está organizando o Festival Paralímpico. Sete Lagoas está entre as 80 cidades escolhidas para sediar o evento, que ocorre no mesmo dia, horário e formato, com data marcada para o dia 24 de setembro, de 08h às 11h30. Em Sete Lagoas, as competições ocorrem na Praça Dom Carmelo Mota (Praça da Feirinha) e Ginásio Coberto Dr. Márcio Paulino.

O principal objetivo do festival é proporcionar a crianças com deficiência e crianças sem deficiência (até 20%) a experiência de vivenciar as modalidades paralímpicas e difundir o movimento paralímpico em todo o território nacional. A meta para este ano é atender a 14.000 participantes em atividades esportivas lúdicas, com uma média de 150 a 200 crianças por núcleo.

De acordo com o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Fabrício Fonseca, serão três modalidades: Atletismo, Bocha Paralímpica e Vôlei Sentado. Crianças e adolescentes com qualquer tipo de deficiência entre 8 e 17 anos podem participar. "Possuímos em nosso município pessoas com deficiência que não descobriram o potencial esportivo. Será uma grande oportunidade para elas", acredita Fabrício. Em Sete Lagoas o evento deve contar com até 200 participantes, 50 pessoas na produção entre estudantes e profissionais de Educação Física, e envolver mais de 500 pessoas, entre familiares e público.

O prefeito Duílio de Castro, o secretário adjunto de Esportes e Lazer Fabrício Fonseca e vereadores participaram de uma reunião com a coordenação do evento que tratou de assuntos pertinentes à organização. "Esse é mais um evento esportivo que alia, além do esporte, saúde e turismo, com aumento na ocupação de hotéis, bares e restaurantes. Mas a principal causa é a inclusão de nossas crianças com dificuldades motoras no esporte, melhorando, além da saúde, a autoestima delas", afirmou o prefeito Duílio de Castro.

Serviço

Data: 24 de setembro de 2022

Horário: de 08 às 11h30

Local: Praça Dom Carmelo Mota e Ginásio coberto Dr. Márcio Paulino

Realização: CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e Prefeitura de Sete Lagoas/Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer.