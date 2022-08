MG-238: grave acidente deixa quatro pessoas feridas próximo ao trevo de Inhaúma/Cachoeira da Prata

Um acidente envolvendo um caminhão e dois veículos aconteceu próximo ao trevo de Inhaúma na MG-238 na manhã deste sábado (06).

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

A rodovia foi interditada, sendo necessário um desvio pela estrada velha em Cachoeira da Prata.

Estiveram no local as equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU para socorrer as vítimas.

Quatro vítimas foram encaminhadas para unidade de saúde de pronto-socorro em Sete Lagoas.

Da Redação