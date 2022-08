Prédio de cartórios eleitorais é alvo de ataque em Sete Lagoas

O prédio onde funcionam os cartórios eleitorais da cidade de Sete Lagoas, na Região Central de Mias Gerais, foi alvo de ataques na noite desta sexta-feira (5).

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

A porta do imóvel foi quebrada, mas, de acordo co informações do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) não houve furto, nem qualquer dano no interior do prédio.

Ainda, segundo o TRE-MG, a Polícia Militar e a Polícia Federal foram ao local para fazer perícia e estão apurando o incidente.

Ainda não se sabe quem provocou a depredação. O g1 tentou contato com a PMMG, porém sem retorno até o momento.

Sindicato pede segurança aos servidores



No último mês, o Sindicato dos Trabalhadores do poder Judiciário Federal de Minas Gerais (Sitraemg) pediu ao Tribunal Regional Eleitoral do estado (TRE-MG) que reforce a proteção dos cartórios eleitorais, após ataques ao sistema eleitoral.

De acordo com o coordenador-geral do Sitraemg, é fundamental a contratação de segurança privada para garantir a preservação dos cartórios e, principalmente, proteção aos servidores.

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) disse, em nota, que a "recebeu um requerimento do Sitraemg no dia 20 de julho com alguns apontamentos a respeito da segurança dos servidores e dos cartórios eleitorais, que estão sendo analisados pelo Tribunal".

O tribunal disse ainda que "eventuais providências visando o aumento na segurança dos cartórios e pessoal da Justiça Eleitoral serão tomadas à medida que se tornem necessárias".

Da Redação com G1