IVECO CAPITAL apoia a realização de cursos de capacitação profissional em Sete Lagoas

O Programa Próximo Passo, viabilizado pela marca IVECO CAPITAL do Banco CNH Industrial Capital S.A., firmou uma parceria com a ONG Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana (CDM) e com o Senac Minas para a realização de cursos profissionalizantes nas funções de Assistente Administrativo e Recepcionista, ambos disponíveis para pessoas maiores de 14 anos.

Foto: Ascom Iveco Group

As aulas do curso de assistente administrativo, que começaram no dia 27 de junho com duas turmas fechadas, têm carga horária de 160 horas e atendem um total de 60 pessoas. Já a capacitação para recepcionista tem inscrições abertas e está prevista para iniciar em agosto, com expectativa de atender duas turmas com 30 alunos cada.

O Programa Próximo Passo é uma das principais iniciativas do Iveco Group relacionadas à sustentabilidade e responsabilidade social. Desenvolvido no bairro Cidade de Deus em Sete Lagoas (MG), desde 2007, o Programa é exemplo do esforço e compromisso em promover o desenvolvimento sustentável da comunidade local.

“Contribuir com projetos que promovem a capacitação profissional é uma das nossas prioridades. Acreditamos que é possível reduzir a desigualdade e dar mais oportunidades para os jovens ingressarem no mercado de trabalho e para os adultos terem mais chances de recolocação”, destaca Gustavo Bakai, responsável pela área de Serviços Financeiros do Iveco Group.

O programa atua em ações de curto e médio prazo com o objetivo de incentivar o desenvolvimento social. Através de parcerias públicas e privadas, são realizadas ações de fomento à cultura e ao protagonismo juvenil por meio de oficinas de qualificação profissional, formação cidadã, musicalização e judô. Para idosos, conta com práticas de canto, resgate histórico do bairro, rodas de conversa sobre direitos da terceira idade e trocas de experiências.

“Apoiamos os programas incentivados pelo Iveco Group, reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades onde estão inseridas as suas unidades de negócios, pois entendemos que são agentes de transformação social, cultural e educacional altamente eficazes”, afirma Heberson Goes, presidente do Banco CNH Industrial.

Para o Gerente de Recursos Humanos da IVECO, Vicente Ribeiro Junior, fomentar ações para estabelecer compromissos e fortalecer vínculos com a comunidade local faz parte das metas da montadora. “Para nós, o Próximo Passo promove um legado duradouro e traz contribuições em diferentes esferas da vida daqueles que participam”, ressalta.

Além do Programa Próximo Passo, a CDM atua em outras frentes de promoção social. “Ter a confiança de empresas desse porte abrem portas e demonstram a seriedade da proposta e a certeza do impacto social positivo onde atuamos”, destaca Élida Carneiro, Gerente de Projetos da CDM.

Os interessados em participar dos cursos devem comparecer à sede do Programa Próximo Passo – Av. Prefeito Euro Andrade, 1060, Cidade de Deus, Sete Lagoas (MG) – com a documentação necessária para a inscrição: cópias do CPF, RG, comprovante de residência atualizado e declaração escolar.

Sobre o Banco CNH Industrial

Com mais de 23 anos de atuação no Brasil, o Banco CNH Industrial tem a missão de suportar os negócios das marcas e concessionários da CNH Industrial e Iveco Group, oferecendo soluções financeiras customizadas para melhor atender os clientes. Focada em segmentos essenciais para o desenvolvimento da América Latina, a instituição financeira conta com equipes de campo especializadas nos setores agrícola, de construção, veículos comerciais e geração de energia.

Sobre o Iveco Group

Iveco Group N.V. (MI: IVG) é um líder automotivo global ativo nas áreas de Veículos Comerciais e Especiais, Powertrain e Serviços Financeiros relacionados. Cada uma de suas oito marcas é uma força importante em seu negócio específico: IVECO, uma marca pioneira de veículos comerciais que projeta, fabrica e comercializa caminhões pesados, médios e leves; FPT Industrial, líder global em uma vasta gama de tecnologias avançadas de powertrain nos setores de agricultura, construção, naval, geração de energia e veículos comerciais; IVECO BUS e HEULIEZ, marcas de ônibus de transporte coletivo e premium; Iveco Defence Vehicles, para equipamentos de defesa e proteção civil altamente especializados; ASTRA, líder em veículos pesados para mineração e construção em grande escala; Magirus, fabricante de veículos e equipamentos de combate a incêndios de renome na indústria mundial; e IVECO CAPITAL, o braço de financiamento que apoia todos os negócios da empresa. O Grupo Iveco emprega aproximadamente 34.000 pessoas em todo o mundo e possui 29 fábricas e 31 centros de P&D.

Sobre a CDM

Com a missão de promover o desenvolvimento de pessoas e territórios, respeitando os princípios de solidariedade e subsidiariedade, a CDM Cooperação para o Desenvolvimento e Morada Humana atua há 35 anos na realização de projetos sociais, alinhados a demandas de empresas, comunidades, órgãos públicos e território, criando valor compartilhado. Fundada em 1986, é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve atividades voltadas para: SUSTENTABILIDADE E RELACIONAMENTO COMUNITÁRIO; VOLUNTARIADO CORPORATIVO e EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. As experiências acumuladas pela CDM permitem constante atualização de produtos e serviços, em um processo contínuo de aprendizado organizacional, destacando-se como instituição pioneira com atuação dentro e fora do país.

Da Redação com Ascom Iveco Group