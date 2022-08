Boletim COVID: 1 óbito e 51 casos foram confirmados no final de semana em Sete Lagoas

A segunda semana de agosto começa com 41.499 casos de Covid-19, contabilizados desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 51 contaminados no fim de semana: 37 mulheres e 14 homens. São 122 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 19.265 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 169 pessoas em isolamento domiciliar (35 a menos em relação à sexta-feira da semana passada), 40.632 casos curados e 73.044 testes negativos.

Arte: Túlio Thales

Um óbito foi registrado neste domingo, 7, de um uma mulher de 64 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças. Um óbito de um homem de 68 anos ocorrida sexta-feira, 6, no PA do Belo Vale é considerado suspeito e, por isso, está em investigação. Desde o início da pandemia são 694 óbitos em Sete Lagoas. Há um internado em UTI de Sete Lagoas na Unimed. São quatro de Sete Lagoas em enfermaria, sendo três no Hospital Nossa Senhora das Graças e um na Unimed. Quatro dos internados tiveram testes positivos e um aguarda exames.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.335 adultos e a 2ª dose em 178.303. Receberam 1ª dose da Janssen 5.949 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 15.560 vezes e a 2ª dose foi aplicada em 9.775 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 117.797 pessoas e a 2ª dose de reforço em 38.040 pessoas. Ao todo, 551.759 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 3 de agosto. A 1ª dose foi aplicada em 85,2% da população e a 2ª dose em 77%, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

Com Prefeitura de Sete Lagoas