Alunos de seis cursos do Cramam recebem capacitação empreendedora do Sebrae

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), continua expandindo sua atuação que vai muito além da capacitação profissional para diversas áreas de atuação. Uma parceria com o Sebrae permite que os caminhos do empreendedorismo sejam abertos para os formandos.

Desta vez, durante quatro dias, quase 100 alunos dos cursos de Barbearia, Costura, Pintura Artesanal, Manicure e Pedicure, Cabeleireiro e Assistente de Recursos Humanos participaram do curso de capacitação empreendedora ministrado por Renata Castro, agente do Sebrae. “Agradeço pela receptividade e apoio durante o período de capacitação. Um agradecimento especial a toda equipe da Sala Mineira do Empreendedor e às agentes de desenvolvimento Cláudia Elane e Jakeline França, que articularam e acompanharam toda a ação”, comentou Renata Castro.

O ciclo de oficinas "Como ser um MEI de sucesso na prática" tem o objetivo de ensinar o que é ser Micro Empreendedor Individual na prática, ou seja, a união de uma profissão com a capacidade de gerir seu negócio. “Também foi uma oportunidade de apresentar e informar sobre os serviços prestados pela Prefeitura de Sete Lagoas e o Sebrae, que oferecem atendimento especializado para o MEI”, explica a agente de desenvolvimento Cláudia Elane, que é servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur).

Iniciado em março para alunos do curso de Barbeiro, o ciclo terá dez edições até o final de outubro para alunos de outras turmas de Barbeiro e, também, Costureira, Cabeleireiro, Manicure e Pedicure, Depilador e Modelista. Este ciclo contará ainda com palestras especiais para empreendedores formais e informais em regiões de forte atividade econômica do município. “A experiência até o momento tem sido muito satisfatória e bem avaliada pelos alunos que estão recebendo um conteúdo complementar muito pertinente à formação técnica qualificada que recebem nos cursos. Muitos, inclusive, já estão elaborando o plano para empreender”, ressalta a agente de desenvolvimento Jakeline França, também servidora da Semadetur.

Quem vive o dia a dia do Cramam valoriza muito as parcerias, permitindo um reforço na atuação da unidade que oferece cursos gratuitos de profissões com grande aceitação no mercado. “A equipe do Cramam já desenvolve um trabalho profissionalizante, mas este tipo de parceria permite que o aluno já empreenda assim que termina o curso”, esclarece Celso Eustáquio de Souza, coordenador administrativo do Cramam.

Para informações sobre cursos do Cramam, o interessado pode procurar a unidade na rua das Dálias, 483, bairro Montreal ou ligar para (31) 3776-9171.

Com Prefeitura de Sete Lagoas