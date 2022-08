Pronatec ainda tem vagas para dois cursos gratuitos de formação inicial e continuada em Sete Lagoas

A Superintendência Regional de Educação (SRE) informa que ainda existem oportunidades de Formação Inicial e Continuada (FIC) com vagas disponíveis para os cursos de Assistente de Logística e Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção. Esses cursos fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As aulas presenciais serão realizadas na Escola Estadual Dr. Arthur Bernardes de segunda a quinta-feira, de 18h às 22h. O aluno receberá auxílio de Bolsa Formação.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A classificação dos inscritos observará a seguinte ordem de prioridade: 1º) estudante da Educação de Jovens e Adultos/Ensino Médio da rede pública de ensino, 2º) estudante do ensino médio da rede pública de ensino; 3º) candidato que tenha concluído o ensino médio na rede pública; e 4º) candidato que tenha concluído o ensino médio em instituições privadas na condição de bolsista integral. As inscrições podem ser realizadas na própria unidade educacional no mesmo horário. Informações pelo telefone (31) 3774-3040.

Com Prefeitura de Sete Lagoas