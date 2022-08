Finvest Real Estate estará presente na FECONEX

A Finvest Real Estate (FRE), braço imobiliário do grupo financeiro Finvest, vai participar da Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (FECONEX). O encontro, que vai ocorrer dos dias 17 a 20 de agosto, no estacionamento da Arena do Jacaré, vai apresentar os mais inovadores e promissores negócios da região, além de aproximar players do mercado.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

O evento, que vai promover a conexão de variados setores econômicos de Sete Lagoas e região, tem como objetivo promover um encontro inovador, sustentável e organizado para fomentar o corporativismo e gerar benefícios para expositores e parceiros. Além disso, o encontro é uma oportunidade para troca de conhecimento, ampliação de rede de contatos e geração de novas receitas com prospecções em um ambiente que respira negócios.

De acordo com o responsável pelo desenvolvimento e gestão de ativos da Finvest em Minas Gerais, André Pompeu, vai ser uma oportunidade para a Finvest estreitar o relacionamento com as empresas locais e firmar novas parcerias. “Além disso, temos como objetivo apresentar o Eco238 e a Finvest Real Estate para potenciais clientes que estiverem no evento”, acrescenta.

Ainda segundo Pompeu, a Finvest tem as melhores expectativas. “É um encontro que respira inovação, criatividade e negócios, promovendo a formação de parcerias e rede de contatos em prol do desenvolvimento de iniciativas que contribuam para a valorização da região”, completa.

Com Prefeitura de Sete Lagoas