Duílio de Castro se reúne com Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e recebe proposta para criação da Casa Abrigo

Na manhã da última quarta-feira, 3 de agosto, o prefeito Duílio de Castro recebeu, em audiência, representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM). Na ocasião, as participantes do encontro entregaram ao prefeito a proposta de criação da Casa Abrigo, destinada a acolher mulheres e seus dependentes que sofrem graves ameaças (incluindo ameaçadas de morte) por seus companheiros ou ex-companheiros.

Participaram da audiência a presidente do CMDM Amanda Pedrosa, a representante da OAB Karine Araújo e Márcia Raposo, que ocupa cadeira de notório saber no conselho.

"Temos mais que uma vontade política em atender essa proposta. É uma política pública que consta em nosso plano de governo, inclusive com a criação da Secretaria da Mulher, que deverá ocorrer ainda este ano", anunciou o prefeito.

