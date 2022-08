Prefeitura de Sete Lagoas capacita profissionais da Educação sobre primeiros socorros no ambiente escolar

A Lei Federal nº 13.722, denominada Lucas, foi instituída no Brasil para garantir assistência aos alunos de escolas públicas e privadas com atendimento de primeiros socorros em caso de emergência. A Prefeitura de Sete Lagoas cumpre a legislação à risca e, por meio de uma parceria com o Grau Técnico, capacita todos os profissionais da Educação Municipal para este tipo de ocorrência.

Gestores do Grau Técnico, Andre Lima e Andressa Retori, prefeito Dupilio de Castro, vereador Janderson Avelar, e o secretário adjunto de Educação, Renato Gomes

O prefeito Duílio de Castro acompanhou o início do treinamento nesta quarta-feira, 10, juntamente com o vereador Janderson Avelar, responsável pela parceria com a escola. Na unidade eles foram acompanhados pelos gestores da instituição Andressa Retori e André Lima. “Agradeço ao Grau Técnico, que assumiu importante papel no setor educacional de Sete Lagoas. Esta parceria permite preparar as pessoas que atuam dentro de nossas escolas para salvar vidas. Pais, podem ficar tranquilos que estamos fazendo muito para cuidar de seus filhos”, comentou Duílio de Castro.

Com cursos voltados à área de saúde em sua grade e uma estrutura completa, a escola profissionalizante oferece o ambiente ideal para o aprendizado. “O Grau Técnico se alegra muito em poder receber esses professores para os cursos que podem fazer a diferença não só nas escolas onde estão inseridos, mas para a sociedade como um todo. Uma excelente oportunidade de ser parceiro da Prefeitura e exercer nosso papel de responsabilidade social”, disse Andressa Retori.

A Secretaria Municipal de Educação é responsável pela escola de treinamento que, somente na primeira etapa envolverá 1.756 profissionais que trabalham como professores do berçário até os anos finais do Ensino Fundamental. “Começamos com a Educação Infantil e depois partiremos para o Fundamental. A parceria também garante treinamento para os demais servidores da Educação. Estamos muito felizes em criar um ambiente mais segurança para toda a comunidade escolar”, declarou Renato Gomes, secretário adjunto de Educação.

O curso “Lei Lucas: o que todos precisam saber” é abrangente. Os instrutores tratam de situações diversas onde o primeiro socorro pode ser essencial. “Neste primeiro dia trabalhamos questões como parada cardiorrespiratória, ressuscitação cardiopulmonar e o engasgo. Em outros dias serão abordadas hemorragias, fraturas, traumatismo craniano e até AVC. Além disso, temos abordagens sobre ocorrências com animais peçonhentos comuns, principalmente em escolas da zona rural”, explica o enfermeiro e instrutor de primeiros socorros Wallace Machado.

Com Prefeitura de Sete Lagoas