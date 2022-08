Pesquisadores da UnB concluem instalação de sismógrafos em Sete Lagoas

Depois de um fim de semana de muito trabalho, os três pesquisadores do Laboratório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) deixaram Sete Lagoas na manhã desta segunda-feira, 8 de agosto, com o compromisso de voltar em duas semanas para colher os primeiros dados dos sismógrafos instalados na cidade. O objetivo da instalação dos aparelhos em pontos distintos da cidade é entender a origem dos frequentes abalsos sísmicos que vêm ocorrendo na região.

O professor e pesquisador, George Sand França, e as pesquisadoras Daniele Ingrid e Evelyne Saião.

"Estivemos aqui, em parceria com a Prefeitura, para dar continuidade na busca de entendimento da atividade sísmica que está acontecendo. Neste momento já instalamos seis estações ao redor de Sete Lagoas e, com isso, a gente acredita que possamos ter em um prazo de 15 a 20 dias um relatório sobre tudo o que vem acontecendo", explicou o pesquisador da UnB, professor George Sand França. "O Observatório Sismológico da UnB está à disposição da população para dirimir quaisquer dúvidas e para dar o apoio necessário à comunidade e que as pessoas possam ficar tranquilas em relação ao trabalho que está sendo feito no município", salientou Daniele Ingrid, uma das pesquisadoras da instituição, juntamente com Evelyne Saião.

O coordenador da Defesa Civil Municipal lembra que a Prefeitura vem trabalhando para identificar a origem do fenômeno desde o primeiro abalo. "Desde o primeiro tremor sentido, a Prefeitura vem trabalhando e se esforçado ao máximo para buscar parcerias, soluções e, agora, com a parceira da UnB, foi possível fazer as instalações dos aparelhos medidores. Assim estaremos monitorando em tempo real e essas coletas de dados serão fatores importantes para tomadas de decisões", comentou Sérgio Andrade, coordenador da Defesa Civil Municipal.

O prefeito Duílio de Castro e o secretário de Meio Ambiente e coordenador da força-tarefa, Edmundo Diniz, tranquilizam a população. "A UnB instalou em Sete Lagoas os sismógrafos mais modernos do mundo. Inclusive um deles deverá ficar em caráter permanente. Em breve vamos entregar à população o estudo definitivo do que está acontecendo para que traga a tão sonhada tranquilidade mostrando que não há risco para os moradores", enfatizou Edmundo Diniz. "Os tremores que ocorreram são considerados de baixa intensidade, mas nós queremos buscar dados para dar tranquilidade à comunidade", reforçou Duílio de Castro. Em caso de identificação de algum dano em seu imóvel após um abalo sísmico, ligue imediatamente para a Defesa Civil, pelo telefone 153.

Com Prefeitura de Sete Lagoas