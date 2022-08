Centro de Saúde da Várzea tem obras aceleradas para se tornar referência da Atenção Primária

A Prefeitura de Sete Lagoas continua investindo para fortalecer o sistema municipal de saúde. Uma linha de ação é a reforma de unidades de saúde em todos os níveis. Esse é o caso do Centro de Saúde da Várzea, que ficou fechado por mais de três anos e, brevemente, será reaberto com uma das melhores estruturas da Atenção Primária.

Secretário de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes, vereadora Marli de Luquinha, prefeito Duílio de Castro, coordenador da Atenção Primária, Higino Lopes, e o coordenador de Vigilância e Proteção à Saúde, Múcio Eduardo

O imóvel próprio da Prefeitura está localizado na rua Manoel Corrêa da Cunha, 267, em posição estratégica da Várzea e de fácil acesso para usuários de bairros como São Geraldo, São José, Bandeirantes, Iporanga, Padre Teodoro e Flórida. “Estamos trabalhado muito e, em breve, vamos entregar à comunidade uma nova unidade. Foram três anos de portas fechadas e agora vamos abrir em condições bem melhores para atender. Mais uma obra e menos um problema na cidade”, declarou o prefeito Duílio de Castro.

Quem conhece a realidade da região do bairro Várzea e adjacências reconhece a importância de uma unidade de saúde nova e ampliada. Além disso, também agradece pelo apoio aos feirantes que trabalham na praça em frente ao imóvel. “Sinto uma enorme alegria em acompanhar a avançada obra do Centro de Saúde. Esta unidade é de extrema importância para pacientes desta região. Agradeço ao prefeito Duílio por este projeto e também por atender o pedido dos feirantes e construir um cômodo anexo onde eles poderão acomodar suas barracas”, agradeceu a vereadora Marli de Luquinha.

A Secretaria Municipal de Saúde não deixou os usuários daquela região desassistidos. O atendimento foi direcionado para um imóvel alugado na rua João Reis, 83, no São Geraldo. Agora o planejamento busca implantar no imóvel próprio da Prefeitura uma unidade que seja referência e atenda com mais especialidades e serviços. “É mais um esforço para proporcionar à população uma estrutura adequada, completa, confortável e humanizada. Assim o atendimento será oferecido para todos e a rede ficará mais fortalecida”, avalia Dr. Marcelo Fernandes, secretário municipal de Saúde.

Com várias salas de atendimento, o Centro de Saúde poderá receber equipes completas com médicos, dentistas, enfermeiros e técnicos. “Vamos ampliar os serviços com odontologia, várias especialidades médicas, sala de vacina e de curativos, e, com isso, teremos atendimento completo da atenção básica de saúde”, explica Higino Lopes, coordenador da Atenção Primária.

Depois de concluída, o Centro de Saúde da Várzea se somará a outras unidades recém reformadas como Orozimbo Macedo, Cidade de Deus, Belo Vale, Luxemburgo, CVV, PA Belo Vale e CAPs AD, e às recentemente construídas pela atual gestão, como São Geraldo, Santa Luzia I e II e N.S. das Graças. Outras unidades de saúde seguem sendo reformadas e ampliadas, como a nova sede do SAMU, o Hospital Municipal e o ESF Barreiro.

