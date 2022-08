Chocolate produzido em Sete Lagoas ganha ‘Oscar’ em Londres

Um chocolate produzido em uma fábrica de Sete Lagoas ganhou a medalha de ouro em um dos mais importantes concursos do mundo, na Inglaterra. A barra ao leite feita com 45% de cacau maltado, da Odle Chocolate Maker, conquistou a maior premiação da Academy of Chocolate (Academia de Chocolate), em Londres, no último mês.

Chocolate ao leite, com 45% de cacau maltado, da Odle Chocolate Maker, conquistou a maior premiação da Academy of Chocolate, em sua categoria - Foto: Divulgação

Desde 2005, a Academia promove o concurso para avaliar chocolates do mundo todo em várias categorias. “A competição busca promover maior conscientização sobre a diferença entre o chocolate fino e a confeitaria de chocolate produzida em massa, que a maioria das pessoas come,” descreve a Academia em seu site oficial.

O chocolate vencedor possui alto teor de cacau e é livre de químicas, como aromatizantes, corantes, gorduras hidrogenadas, dentre outros. A fábrica onde é produzido fica instalada no bairro Canaã, e foi inaugurada em 2017. A ideia, que no início era apenas um projeto familiar, foi crescendo e ganhou o mundo.

De acordo com Tânia Odlevak, gestora da Odle, a medalha veio para evidenciar que eles estão no caminho certo. “Foi como uma coroação, sabe? Como ganhar o Oscar do Chocolate. A gente ficou muito feliz de poder representar Minas e o Brasil. Agora, podemos falar também que se faz um chocolate de excelência em Minas,” contou Tânia.

A gestora também ressaltou que o prêmio veio para coroar todo o processo de produção do chocolate e o esforço dos envolvidos. “É mais que um chocolate, é uma cadeia de valor. E isso inclui todos os nossos parceiros, nossos anjos, que guardam e cuidam do cacau, fazendo com que ele chegue aqui pronto e a gente só guie o sabor,” destacou.

Os passos responsáveis por tornar o chocolate da Odle digno da premiação internacional começam com os produtores de cacau da Bahia e do Pará, onde é cultivada a matéria-prima, o cacau. Lá é que são desenvolvidas as fases de fermentação e secagem do produto. Depois dessas etapas, o cacau chega na fábrica, em Sete Lagoas, onde passa por seleção, torra, refino até a modelagem final.

A fábrica

A Odle Chocolate Maker nasceu do desejo de um pai e de uma mãe de oferecer o incrível alimento, em sua mais pura forma, ao filho, com 6 anos na época. O objetivo desde o início foi desenvolver um chocolate com muito sabor, textura delicada e sem químicas, que fosse aprovado pelo pequeno da família.

Após a aprovação do filho, o casal começou a presentear amigos e familiares com os "tais" chocolates produzidos artesanalmente. Então, as pessoas passaram a perguntar onde poderiam comprar mais do produto. “A partir daí, o que era apenas um hobby começou a ficar sério, mais doce!” diz o texto de apresentação da empresa.

Em 2017, a Odle, que é a abreviatura do sobrenome da família Odlevak, surgiu com a proposta de adocicar a vida das pessoas. Atualmente, o pai ainda é o chocolate maker e o responsável pela alquimia de todas linhas da marca. Já a mãe, cuida da criação, embalagens e desenvolvimento do negócio.

Mais medalhas para o Brasil

O chocolate setelagoano foi o único a receber a medalha de ouro da Academy of Chocolate. Porém, o Brasil ganhou outras 14 medalhas, sendo 10 de bronze e 4 de prata no concurso internacional.

