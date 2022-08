Agosto Dourado: HNSG promove ações para incentivar a amamentação

Conhecido como o alimento mais completo para os bebês, o leite materno é tema principal no mês de agosto. Renomado como Agosto Dourado, a campanha foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (unicef), para simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. De acordo com as instituições, mais de 6 milhões de vidas são salvas anualmente devido ao aumento das taxas de amamentação.

Estudos indicam, que o leite materno contribui para a melhora nutricional, além de reduzir as chances de obesidade, hipertensão e diabetes. Segundo Rafaela de Freitas Almeida, Enfermeira da Casa da Gestante e do Posto de Coleta de Leite Humano do Hospital Nossa Senhora das Graças, a amamentação também traz diversos benefícios para as mães.

“Fortalece o sistema imunológico do bebê, a sucção auxilia no desenvolvimento da arcada dentária e na introdução alimentar. Para a mulher, diminui os riscos de câncer de mama e útero, além de perder peso mais rápido”, informou a enfermeira.

A enfermeira afirma, que o leite materno é rico em anticorpos, fundamentais para a saúde e resistência do bebê, por isso é importante que a criança o receba como única fonte de alimento até os seis meses. Especialistas sugerem, que este tipo de alimentação aconteça até, pelo menos, dois anos, mas sem limite para o encerramento.

Ações

Neste mês de agosto, o Hospital Nossa Senhora das Graças está preparando ações voltadas ao incentivo a amamentação e a doação de leite. E para discutir essa temática, foi realizado no dia 03 de agosto uma Live. No encontro, foi debatido sobre a importância da amamentação e os benefícios do aleitamento.

Além do mais, a equipe multidisciplinar do hospital, preparou um mutirão de cadastro de doadora de leite humano, o movimento contou com nutricionista, enfermeiras voluntárias, fonoaudiólogas e especialistas em amamentação.

Quer fazer sua doação?

O Posto de Coleta de Leite Humano está disponível de segunda a quinta-feira de 13hs às 16hs ou na sexta de 13hs às 15hs. Os interessados podem entrar em contato através do telefone (31)2101-6091.

Com Marina Andrade