Rotatória do Shopping se transforma em mais um espaço de lazer e convivência em Sete Lagoas

Em poucos meses, mais um amontoado de terra se transformou em um importante espaço de convivência em Sete Lagoas. Por meio do Programa Municipal de Adoção de Parques e Praças, a Prefeitura e o Shopping Sete Lagoas inauguraram a reforma da rotatória que fica em frente ao centro de compras na noite da última quarta-feira, 10 de agosto. A rotatória, que liga as Avenidas Otávio Campelo Ribeiro, Prefeito Alberto Moura e Rua Cachoeira da Prata, agora conta com jardinagem, lixeiras, bancos e moderna iluminação de led.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

"Essas parcerias entre o Município e a iniciativa privada tem ajudado muito a embelezar e mudar a cara de Sete Lagoas. Não poderíamos deixar de agradecer ao shopping por mais essa parceria. É um modelo novo de gestão, chamando a sociedade organizada para participar da administração pública, o que tem dado bastante resultado. Mais uma obra e menos um problema na cidade", comemorou o prefeito Duílio de Castro.

O superintendente do mall, Rafael Rocha, agradeceu a parceria com o Município. "Tivemos essa oportunidade de trabalhar pela primeira vez em conjunto, fazendo essa parceria em um ponto tão significativo da cidade e, agora, por meio dessa parceria, entregamos um ponto nobre e bonito para a população, que ganha mais um local de entretenimento e lazer, além do conforto de estar próximo ao shopping", afirmou.

De acordo com o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, a maior parte dos custos é de responsabilidade do mall. "Todos os materiais foram custeados pelo shopping, além da manutenção futura do espaço, cabendo à Secretaria Municipal de Obras o apoio na limpeza e escavação, abertura de vala para passagem do eletroduto e a instalação do padrão de luz, além do projeto arquitetônico e paisagismo", afirmou.

Mais obras

Na ocasião, o prefeito Duílio de Castro assinou o termo de cooperação que autoriza o início da revitalização da rua Sebastião Paula e Silva, importante via de acesso, inclusive de cargas pesadas, que liga os bairros Canaã e Henrique Nery ao bairro Eldorado, passando pela própria rotatória. "Estamos quase concluindo a revitalização da entrada da cidade pela Av. Marechal Castelo Branco e agora começaremos a revitalizar a rua Sebastião de Paula e Silva, já nos preparando também parar fazer a rua Otávio Campelo Ribeiro. Teremos obras importantes sendo feitas até o final do nosso mandato", concluiu o prefeito.

Participaram da inauguração, além de representantes do shopping e secretários municipais, os vereadores Ivan Luiz e Marli de Luquinha, representando a Câmara Municipal. A rotatória do shopping se junta agora a outros espaços públicos já adotados pela iniciativa privada em parceria com a atual gestão, entre elas, estão as praças Barão do Rio Branco (Praça da Prefeitura), do CAT, do Santa Luzia e do Montreal, além da reforma do Centro de Saúde da Várzea e a pavimentação da Av. do Contorno, no bairro Interlagos.

Com Prefeitura de Sete Lagoas