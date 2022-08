Beach Tennis é a nova modalidade esportiva com aulas gratuitas no Parque Náutico da Boa Vista, em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas instituiu, por meio de Lei, em maio deste ano, o Programa de Lazer, Esporte e Saúde da Cidade – PLESC em Movimento para promover a cultura esportiva na cidade. Com isso, projetos estão sendo iniciados para incentivar a prática de várias modalidades e chegou à vez do Beach Tennis. As aulas gratuitas serão ministradas na quadra de areia do Parque Náutico da Boa Vista pelo instrutor Paulo Nabuco.

Instrutor Paulo Nabuco já ministra aulas aos sábados de 8h às 12h na quadra de areia do Parque Náutico

A proposta foi apresentada nesta quinta-feira, 11, ao prefeito Duílio de Castro em reunião que contou com a participação do secretário municipal adjunto de Esportes, Fabrício Fonseca, do vereador Ivan Luiz e do instrutor Paulo Nabuco. “Nosso governo apoia a prática esportiva em muitos espaços públicos administrados pela Prefeitura. A possibilidade de uma nova modalidade engrandece ainda mais este trabalho. Também vamos melhorar as condições desses locais que recebem os esportistas”, comentou Duílio de Castro.

O Beach Tennis chega em ótimo momento. O Parque Náutico não para de receber melhorias da Prefeitura. O próximo passo será a revitalização do campo de areia que, futuramente, cederá parte de sua área para a instalação da primeira quadra de grama sintética pública de Sete Lagoas. “Esse é um dos melhores espaços de lazer e de opções esportivas de Minas Gerais. Melhorias ocorrem constantemente e, desta vez, as quadras de areia serão contempladas”, explica Fabrício Fonseca. Outra grande conquista recente foi a instalação de bases da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal dentro do perímetro do parque. As aulas de Beach Tennis, inicialmente, serão ministradas aos sábados, de 8h às 12h.

Instrutor

O instrutor Paulo Nabuco nasceu no Rio de Janeiro é engenheiro civil aposentado e há dez anos dedica boa parte do seu tempo ao esporte com o projeto “Pode Sacar”. Ele também atua no Clube Náutico e em quadras particulares de Sete Lagoas. “É um privilégio muito grande jogar em um lugar tão bonito e cercado de natureza. Já temos muito adeptos e, cada vez mais, estamos difundindo o Beach Tennis. Faço o convite a todos para que venham participar. Parabéns Sete Lagoas por ter um espaço tão receptivo para o esporte”, comentou Paulo Nabuco.

As aulas gratuitas estão abertas para praticantes com idade entre 8 e 75 anos de idade. O plano é expandir o Beach Tennis como ocorreu com o futevôlei em 2012, quando Sete Lagoas sediou uma etapa do Campeonato Mineiro nas quadras do Parque Náutico. Outro projeto prevê a inserção do esporte em projetos sociais, uma ideia do vereador Ivan Luiz, que tem trabalho prestado em iniciativas de apoio à recuperação de dependentes de álcool e outras drogas. Informações sobre o Beach Tennis no Parque Náutico podem ser obticas pelo telefone (31) 99353-9456.

Sobre o Beach Tennis

O beach tennis se tornou uma verdadeira febre no Brasil. O esporte, que mistura tênis, vôlei, badminton e frescobol, dominou as cidades brasileiras. Segundo a Confederação Brasileira de Beach Tennis, mais de 500 mil brasileiros praticam a modalidade, número que vem crescendo dia a dia. O jogo é feito sob a areia com divisões na quadra, uma rede para separar os adversários, uso de raquetes e uma bolinha.

