Prefeitura de Sete Lagoas divulga aprovados em teste prático para agentes de saúde e endemias

Foi divulgado pelo Diário Oficial do Município desta quinta-feira (11) a relação dos candidatos aprovados no curso de formação inicial para Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE) da Prefeitura de Sete Lagoas.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Ilustração

Os relacionados têm um prazo de 10 dias, a partir da publicação, para se apresentar no setor de Recursos Humanos da prefeitura, n Rua Marechal Deodoro, 212, Centro. O candidato deve apresentar documento de identificação com foto para retirar o pedido dos exames e a relação dos documentos a serem apresentados no ato da posse.

CONFIRA AQUI A LISTA DE APROVADOS

Foram abertas 155 vagas no cargo de Agente Comunitário de Saúde e outras 240 vagas de Agente de Combate a Endemias. Quase 300 aprovados foram convocados para o treinamento que teve carga horária de 40 horas. O processo foi regulamentado por meio de legislação municipal com objetivo de legitimar a ocupação dos cargos. O processo seletivo foi realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da empresa Consulpam, atendendo recomendação do Ministério Público pela necessidade de regulamentar a contratação dos profissionais.

Os ACS ocuparão vagas disponíveis em várias unidades de saúde que definem a região de atuação dos profissionais. Já os ACEs ficarão lotados no Centro de Controle da Dengue, Centro de Controle de Zoonoses ou Centro de Controle do Pernilongo Culex e Caramujo Africano. A remuneração mensal é de R$ 2.424,00 para uma carga horária semanal de 40 horas.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas