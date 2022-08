Tempo seco e com ventania continua neste final de semana em Sete Lagoas; confira

O final de semana em Sete Lagoas continuará marcado por um tempo seco e com ventania na cidade.

Foto: Reprodução/Internet

Hoje será parecido com ontem, dia de sol com algumas nuvens. Já o sábado e o domingo também serão com sol o dia todo sem nuvens no céu. As noites serão de tempo aberto ainda sem nuvens.

Confira:

Previsão de Hoje 12/08 Sete Lagoas - MG

Temperatura mínima: 11°C

Temperatura máxima: 26°C

Chuva: 0mm - 0%

Vento: E - 15km/h

Úmidade mínima: 26%

Úmidade máxima: 92%

Sol: 06:19h 17:44h

Previsão de sábado, 13/08, para Sete Lagoas - MG

Temperatura mínima: 13°C

Temperatura máxima: 26°C

Chuva: 0mm Chances: 0%

Vento: E 19km/h

Úmidade mínima: 28%

Úmidade máxima: 95%

Previsão de domingo, 14/08, para Sete Lagoas - MG

Temperatura mínima: 13°C

Temperatura máxima: 27°C

Chuva: 0mm Chances: 0%

Vento: ENE 18km/h

Úmidade mínima: 28%

Úmidade máxima: 93%

Da Redação