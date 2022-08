Setelagoano está a quase duas semanas desaparecido em Santa Catarina

Há mais de 10 dias está desaparecido o setelagoano Marcus Vinícius dos Santos, de 28 anos, em Joinville, Santa Catarina. O último contato dele foi no dia 1º de agosto.

Foto: arquivo pessoal

O homem reside na cidade há cerca de três anos. Segundo a esposa Luiza de Paula, Marcus Vinícuis saiu de casa na parte da manhã, deixando aparelho celular e as roupas do serviço. "Só saiu com a roupa do corpo (calça jeans e moletom azul). Ninguém viu ele, ninguém sabe dele. Nenhum vizinho, nenhum amigo. O estranho é que ele nunca saía de casa, é bem na dele e sempre me falava onde ia”, afirma Luiza, em entrevista ao portal Notícias do Dia.

Em contato com a reportagem do SeteLagoas.com.br, familiares de Marcus Vinícius relataram que um inquérito da Polícia Civil catarinense foi aberto para investigar seu desaparecimento. Até hoje não há nenhuma pista sobre seu paradeiro: ele estava com calça jeans, moletom azul escuro e sapato de serviço; Marcus tem 1,80 de altura e cabelos pretos.

A falta de informações tanto dos serviços de investigação causam muita apreensão aos familiares, que disponibilizaram telefones para mais notícias sobre onde está Marcus Vinícius: em Sete Lagoas, o telefone é o (31) 99674-4711, de Jéssica, sua prima; em Joinville, é o (47) 98889-4329, de Luiza, esposa.

