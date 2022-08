Outdoor anunciando trabalhos esotéricos chama atenção em avenidas de Sete Lagoas

Se dá certo ou errado, ninguém sabe. Mas, chama a atenção dois outdoors instalados em Sete Lagoas prometendo a resolução de problemas amorosos e outros serviços esotéricos.

Foto: leitor SeteLagoas.com.br / Reprodução

Com os dizeres "Faça suas previsões e decifre seus sonhos, consulta através de tarô, clarividência e leitura de aura", a profissional que promove seus serviços ainda promete o trabalho para todos os fins. Um leitor do SeteLagoas.com.br flagrou duas placas com esses dizeres tanto na Avenida Norte Sul quanto na Avenida Villa Lobos.

A redação ligou para a profissional, que está a anos atuando na cidade, tendo vindo de Belo Horizonte - além dos serviços prestados como descrito no anúncio, a mística relata que só pega "trabalhos que tem jeito", sem cobrar a mão-de-obra, apenas consultas. Ainda na conversa, a profissional relata que atende com horário marcado no mesmo dia da ligação, para evitar constrangimentos de clientes que querem privacidade.

Para o amor, que é o carro-chefe do anúncio, a mística aponta que realiza todo tipo de trabalho mas que "não é macumbeira nem feiticeira".

Alguns leitores ouvidos pela reportagem que já procuraram profissionais para adivinhar o futuro confirmam que as cartas conseguem acertar o que é dito e que até trabalhos já fizeram, mas preferiram não contar o resultado.

E você leitor, já fez algum trabalho para amarração do amor ou procura adivinhar o futuro? Conte para nós!

Da redação