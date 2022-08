Passando a Limpo desta sexta recebeu a engenheira de trânsito da Seltrans, Thais Ascenção

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (12) recebeu a engenheira de trânsito da Seltrans, Thais Ascenção.

Foto: Reprodução/Internet

Durante a entrevista, Thaís explicou como funciona o trabalho como engenheira de trânsito na cidade pela Seltrans. Com isso, contou quais mudanças já foram feitas para contribuir com as melhorias na organização, nos radares e na sinalização do trânsito para Sete Lagoas. Ela falou também a respeito dos radares na cidade e das mudanças que ocorreram nos últimos meses.

Além disso, o sistema de estacionamento rotativo inserido na cidade foi um dos assuntos mais discutidos no bate-papo, para explicar à população como funciona e quais os benefícios tal modalidade trás para o fluxo de veículos nos pontos mais frequentados na cidade. Outro ponto levantado também foi a respeito da utilização de vagas reservadas a pessoas com deficiência e idosas na cidade.

Assista o programa completo aqui:

Da Redação