Primeira estudante de Enfermagem com Síndrome de Down de Minas é de Sete Lagoas

A primeira estudante de curso técnico em Enfermagem com Sindrome de Down de Minas Gerais é de Sete Lagoas: Alice Gonçalves, de 19 anos, está matriculada no Senac. Na última terça-feira (9), a presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG) veio conhecer a aluna.

Foto: Senac / Divulgação

A coordenadora de educação inclusiva do Senac, Juliana Gaudêncio, detalhou o trabalho feito pela instituição para o acompanhamento e desenvolvimento de pessoas com deficiência e reforçou a responsabilidade que a instituição possui sobre todos os alunos que são certificados nos cursos: " A educação é um direito de todos, assim, temos o compromisso em entender a condição da Alice para oferecer adaptações para que ela possa alcançar o conhecimento teórico e prático necessários para qualquer profissional de enfermagem", explica.

Alice Gonçalves transbordava empolgação e alegria durante a visita, contou que quis fazer enfermagem por sempre ajudar a cuidar da avó e do avô e que também para atuar com outras pessoas com Síndrome de Down e outras deficiências. “O curso é bem divertido e interessante e me sinto empolgada. Aprendo rápido os assuntos e práticas e aquilo que não entendo, sempre tenho o apoio da docente para me auxiliar. Eu sou uma pessoa batalhadora! A enfermagem é o cuidar, me identifico muito. Sinto que estou longe e vou voar ainda mais”, conta a estudante.

A aluna tem uma profissional que a auxilia nas atividades didáticas dentro de sala de aula, além do acompanhamento constante da docente e demais funcionários. Senac já formou alunos com Síndrome de Down em diversas áreas como gestão, estética e gastronomia e conta com um setor administrativo focado exclusivamente em ações de inclusão, a área de Tecnologias Inclusivas.

A presidente em exercício do Coren-MG, Maria do Socorro Pena, se mostrou sensibilizada com o trabalho que vem sendo desenvolvido e abriu portas para parcerias entre as instituições para acompanhar o desenvolvimento da Alice e de outros alunos ao longo do curso "Ficamos muito honrados em saber que contribuímos para a inclusão, para o sonho de alguém. O Coren está disposto a atuar no estudo e desenvolvimento da Alice naquilo que for necessário, em um trabalho conjunto com família, escola e a própria sociedade", pontua.

Compromisso com a Inclusão

Acompanhando o dia a dia na sala de aula da estudante Alice, a docente do Senac Aretuza de Figueiredo foi quem propôs esse contato mais próximo com o Conselho Profissional. Aretuza lembrou que o trabalho de inclusão que vem sendo feito precisa atingir não só a Alice, mas toda turma. "No início vimos que os colegas precisavam ainda se acostumar em relação a Alice. Hoje, após o desenvolvimento dos primeiros trabalhos, todos estão revendo os conceitos e entendendo que Alice tem totais condições de desenvolver as atividades propostas", comenta.

Apaixonada por redes sociais e vídeos, Alice impressionou a todos pela sua capacidade de desenvolvimento e mesmo que ainda no início do curso, com as adaptações e intervenções necessárias tanto na prática quanto na teoria, ela pode vir a possuir um registro do Coren: "existem diversas áreas dentro da enfermagem que a Alice poderá atuar, com toda essa sensibilidade e alegria que estamos conhecendo nela e desempenhar um papel profissional brilhante" conclui Maria do Socorro.

Da redação com Senac