Prefeito Duílio de Castro celebra os 150 anos da Cedro em solenidade

O prefeito Duilio de Castro participou, na manhã desta sexta-feira, 12 de agosto, da solenidade em comemoração aos 150 anos de início das atividades da Cedro. Fundada em 1872, a companhia têxtil poossui atualmente quatro unidades industriais, sendo uma delas em Sete Lagoas (as outras ficam em Caetanópolis e Pirapora). Com mais de 3.600 funcionários no total, a Cedro é uma das maiores empregadoras do município, onde conta com 1.270 colaboradores.

Solenidade foi realizada na unidade de Sete Lagoas.

"As estatísticas mostram que a unidade de Sete Lagoas deve ter gerado aproximadamente 30 mil empregos desde a sua fundação, mudando a vida de inúmeras famílias que de alguma forma participaram do crescimento da empresa, além, claro, de sua importância econômica para a cidade com a geração de impostos e a visibilidade do nome do município, inclusive internacionalmente", frisou o prefeito, que entregou ao presidente da companhia, Marco Antônio Branquinho, uma placa em homenagem aos 150 anos da empresa.

Com capacidade de produção de 85 milhões de metros lineares de tecido acabado por ano, a Cedro, na solenidade, homenageou com a Medalha "Tecendo o Futuro para o Estado de Minas Gerais", por intermédio do governador Romeu Zema, líderanças, clientes, parceiros e colaboradores. "É um símbolo de reconhecimento e agradecimento a instituições públicas e aos mineiros pelo acolhimento da nossa empresa durante sua trajetória", disse o presidente da companhia, Marco Antônio Branquinho.

Homenagens

Receberam a medalha o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe Nogueira; o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), Fernando Valente Pimentel; a presidente do Comitê do Acordo de Acionistas da Cedro, Amélia Gonzaga Carvalho Silva; o colaborador Geraldo Eustáquio da Silva; o cliente e diretor-presidente da MN Tecidos, Marcelo Namura; os fornecedores e diretores da Santiago Cotton, Eduardo Santiago e Rodrigo Santiago; e o parceiro financeiro e presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Marcelo Ângelo de Paula Bomfim.

Com Prefeitura de Sete Lagoas