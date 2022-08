Feconex começa na próxima quarta-feira com atrações e possibilidades de negócios para toda família

Está em fase final de montagem e acabamento a estrutura e todos os mais de 160 standes que vão abrigar a primeira Feira da Indústria Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex). O evento será aberto oficialmente, para autoridades, convidados e empresários, na próxima quarta-feira (17). Serão quatro dias intensos de capacitações, entretenimento e inúmeras novas oportunidades para frequentadores e expositores.

Foto: Reprodução

A abertura do evento para o público em geral acontece na quinta-feira (18), a partir das 14h. Para visitar os mais de cinco mil metros quadrados de uma estrutura cuidadosamente montada, quem não estiver de posse do convite vai poder comprar o seu na portaria por R$ 5, preencher com todas as informações e pronto.

Aí é só curtir a praça de alimentação com os melhores restaurantes da cidade, shows, espaço kids para a criançada, auditórios com várias palestras e visitar os standes que vão apresentar 152 marcas que representam 114 ramos diferentes da economia da região. Negócios que vão de roupas infantis a venda de veículos estarão acessíveis no mesmo ambiente.

Para facilitar o acesso do público a partir do centro da cidade a linha de ônibus JK – Progresso foi adequada. Entre a quinta-feira (17) e o sábado (20) o embarque vai acontecer, a partir de 12h30, a cada 30 minutos, no terminal urbano com desembarque no estacionamento da Feconex (Arena do Jacaré). Os últimos horários no sentido centro serão 22h20 e 23h10.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Artistas consagrados na região vão passar pelo palco da Feconex durante todos os quatro dias do evento. Na quarta-feira (17) Blazz Quartet será a atração. Na quinta-feira (18) quem se apresenta com o melhor do pop rock é a banda Duo Bi Duo. Toda animação de Josi Lopes e banda sobem ao palco na sexta-feira (19). E no sábado, último dia de feira, dois grandes shows, Ser Tão Brasil e The Georges’ Band. Intervenções culturais e artísticas surpresas também estão confirmadas.

PALESTRAS

A Feconex vai reunir grandes especialistas dos mundos de negócios e finanças em uma programação gratuita de palestras imperdíveis. Informações e o link para as inscrições estão disponíveis a partir desta segunda-feira (15) no site e nas mídias sociais da feira. Serão três dias, quinta (18), sexta (19) e sábado (20) de uma verdadeira imersão nos mundos dos negócios e financeiros para que você esteja cada vez mais conectado e capacitado para explorar e abrir novas oportunidades.

Se conecte aos principais veículos de comunicação da cidade e também às redes sociais da Feconex para se atualizar sobre o evento que vai mudar a economia regional.

Site: www.feconex.com.br

E-mail: contato@feconex.com.br