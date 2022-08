Sete Lagoas divulga calendário de campanhas de vacinação para crianças e adolescentes

Sete Lagoas se prepara para campanhas vacinação nacional: no próximo sábado (20) será realizado o Dia D da Campanha Nacional contra a Poliomelite; enquanto no sábado que vem (27) será a vez do Dia D contra a Covid-19, essa organizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite é voltada para crianças menores de cinco anos de idade - além dela, haverá a ação de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação das Crianças e do Adolescentes menores de 15 anos de idade. Todas as 19 salas de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde ficarão abertas de 8h às 17h para os dois públicos. Já um posto especial funcionará no Shopping Sete Lagoas, de 13h às 21h, somente para a vacinação contra poliomielite.

Documentos: Cartão SUS e caderneta de vacinação. São obrigatórios a presença de um responsável e o uso de máscara.

Dia D contra a Covid e Vacinômetro

Já no dia 27 de agosto será realizada a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Sete Lagoas para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de idade. Os postos serão instalados em 18 escolas entre municipais, estaduais e particulares - com divulgação nos próximos dias pela Prefeitura. A ação é uma parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação. A vacinação será de 9h às 15h e os alunos devem comparecer aos locais acompanhados dos pais ou responsável.

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.337 adultos e a 2ª dose em 178.344. Receberam 1ª dose da Janssen 5.949 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 15.677 vezes e a 2ª dose foi aplicada em 9.832 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 118.071 pessoas e a 2ª dose de reforço em 38.642 pessoas.

Ao todo, 552.962 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 8 de agosto. A 1ª dose foi aplicada em 85,2% da população e a 2ª dose em 77,1%, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021.

Campanha de vacinação da BCG

Ainda complementando o sistema vacinal em Sete Lagoas, a imunização BCG continua em salas de saúdes específicas da cidade, por conta da redução das remessas da vacina pelo Ministério da Saúde. Há revezamento entre as unidades, como informa a Prefeitura.

Na segunda-feira: CS Santo Antônio; terça-feira: CS São João; quarta-feira: CS Santa Luzia / UBS Belo Vale; quinta-feira: CS Várzea; e sexta-feira: ESF CDI / UBS Nossa Senhora das Graças. Horário de 9h às 15h.

O público-alvo são bebês e crianças até 5 anos de idade que ainda não receberam o imunizante, que deve ser aplicado preferencialmente logo ao nascer.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas