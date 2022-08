Caminhão perde freio e usa área de escape do Anel Rodoviário de BH

Um caminhão perdeu o freio e acessou a área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na tarde desta terça-feira (16), para evitar colidir em outros veículos na via.

Caminhão na área de escape do Anel Rodoviário — Foto: Graciela Andrade/ TV Globo

A estrutura, que fica no sentido Vitória, entre a BR-040 e o trevo do bairro Betânia, foi inaugurada no dia 1º de agosto. Esta é a primeira vez que um caminhão usa o dispositivo.

A área de escape é composta por uma caixa de concreto preenchida com argila expandida, que aumenta o atrito e reduz a velocidade do veículo. O objetivo é evitar acidentes. A obra recebeu investimento de R$ 3,5 milhões do município.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, o local é monitorado por meio de câmeras 24 horas por dia. Quando detectada a presença de veículos, a equipe operacional é acionada para remoção.

Com g1