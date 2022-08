Programa Saúde Única nas Escolas da Prefeitura visa reduzir as zoonoses em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Setor de Epidemiologia e do Centro de Controle de Zoonoses) - realizou na última segunda-feira, 15, uma palestra online pelo Youtube, dando início ao programa Saúde Única nas Escolas. A ação visa capacitar professores e gestores e posteriormente vai promover campanhas educativas com os alunos com o objetivo de reduzir as zoonoses, levando em consideração que os alunos têm um enorme papel multiplicador e que a informação é a base para a prevenção.

Rodrigo Souza Silva, técnico superior de ensino da Secretaria de Educação, Patrícia Silveira, coordenadora do CCZ, Márcia Veiga, Márcia Veiga, diretora da equipe pedagógica, e Renato Gomes, secretário adjunto de Educação

A palestra foi ministrada por Patrícia Silveira, coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para mais de 500 educadores das redes municipais, estaduais e particulares de ensino. "Queremos ensinar a prevenção das zoonoses nas escolas para reduzirmos os índices de contaminações no município", comenta Patrícia. Várias doenças transmitidas de animais para humanos foram detalhadas pela coordenadora do CCZ como, por exemplo, a Leishmaniose, uma das enfermidades que mais preocupam a população. Até o momento a palestra online teve mais de 800 visualizações.

Com Prefeitura de Sete Lagoas