Prefeitura de Sete Lagoas lança o Prêmio Destaque Educacional para professores da rede municipal

O prefeito Duílio de Castro visitou a Secretaria Municipal de Educação nesta quarta-feira, 17 de agosto, para anunciar uma importante ação de incentivo aos profissionais da Educação que vai refletir no programa de ensino dos alunos. Foi criado, por meio de lei municipal, o Prêmio Destaque Educacional e as inscrições já serão abertas na próxima segunda-feira, 22.

Foto: Divulgação

Essa é a primeira vez que Sete Lagoas apresenta um projeto que cumpre algumas determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) que, em seu Art.2° e na Lei Complementar 80 em seu Art. 23, tratam da valorização dos profissionais da educação. A proposta, além de valorizar os profissionais, tem como objetivo recuperar a defasagem da aprendizagem dos alunos provocada pela pandemia da Covid 19. “Mais uma ação de governo na Educação. Com uma iniciativa inédita estamos incentivando e valorizando os professores e o maior prêmio será para os nossos alunos que terão uma melhor qualidade de ensino”, analisou o prefeito Duílio de Castro.

Poderão se inscrever os professores de Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) efetivos ou contratados em exercício da função das unidades escolares da rede pública municipal e escolas conveniadas. “As inscrições gratuitas serão abertas na próxima segunda-feira e encerradas no dia 30 de agosto. Os interessados encontram todas as informações no site oficial da Prefeitura”, explica Alexandrina Guimarães, gerente Educacional da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura.

Os projetos serão avaliados pela Comissão Coodenadora com uma análise dos seguintes critérios: coerência, criatividade, impacto, contextualização, eficiência, aplicabilidade, engajamento, intencionalidade, interdisciplinaridade e inclusão. “A participação é muito importante para todos nós. É uma ação pontual para recuperarmos a defasagem de aprendizagem provocada pela pandemia”, comentou Roselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura.

A solenidade de entrega dos prêmios está prevista para o dia 14 de dezembro. Serão contemplados um projeto por cada modalidade de ensino com a seguinte premiação: 1º lugar – uma viagem com acompanhante para um local turístico do Brasil, 2º lugar – um computador com impressora, 3º lugar – um televisor 32 polegadas e 4º lugar – uma joia avaliada em R$ 1.500. O decreto que instituiu o Prêmio Destaque Educacional e a portaria com regras e detalhes gerais será publicado no Diário Oficial do Município (www.setelagoas.mg.gov.br/ diario-eletronico) desta quarta-feira.

