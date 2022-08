Primeira FECONEX é inaugurada em Sete Lagoas

Começou com o pé direito a primeira Feira da Conexão - Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (FECONEX), instalada no estacionamento da Arena do Jacaré.

Foto: SeteLagoas.com.br

Na inauguração realizada na noite desta quarta-feira (17), os organizadores do evento não esconderam a emoção em realizar o evento que promete interligar todo o setor produtivo. Responsáveis pelo projeto, Grupo UAI, Associação Comercial e Industrial (ACI) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Sete Lagoas, todos reforçaram a importância do setor para imprimir a qualidade e o sucesso deste primeiro evento.

O governador Romeu Zema (Novo) enviou uma mensagem parabenizando o empenho da cidade em realizar a FECONEX, reforçado pela subsecretária de estado de Desenvolvimento Econômico Kathleen Garcia, representando o governo do estado.

O prefeito Duílio de Castro (Patriota) foi outro presente no evento: "É muito importante essa parceria do poder público com o poder privado. Ainda mais agora sem [a obrigatoriedade de máscaras e proteções] para a Covid", aponta o chefe do executivo local.

Até o sábado (20), serão diversos eventos para aproximar o setor produtivo em networking e o público em geral ter a oportunidade de conhecer melhor as empresas de Sete Lagoas e região. São mais de 170 expositores em 90 stands.

Cobertura completa

O SeteLagoas.com.br também está presente! Com seu stand em parceria com a Rádio Eldorado, durante todos os dias de FECONEX será exibido o Passando a Limpo, programa em parceria nas ondas do rádio e nas redes sociais - a partir das 19h.

Da redação