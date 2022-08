Acidente grave deixa dois mortos em Três Marias; vítimas voltavam de velório da avó

Faltavam dez minutos para as 13h, quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou o acidente nas redes sociais. A BR-040 ficou interditada depois que um carro bateu de frente com uma carreta, na altura do quilômetro 287, em Três Marias, na Região Central de Minas Gerais.

Registro dos irmãos que morreram no acidente, Stéfano Raggazzi (centro) e Milena Raggazzi (dir.) — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os dois ocupantes do carro morreram na hora. As vítimas são Milena Raggazzi e Stéfano Raggazzi, dois dos filhos de Marcos Raggazzi, diretor do Colégio Bernoulli, em Belo Horizonte.

O acidente

De acordo com a PRF, a batida interditou completamente o trecho da BR-040. A perícia da Polícia Civil foi acionada para analisar as circunstâncias e auxiliar na investigação do que pode ter provocado o acidente.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, a pista foi liberada às 17h47.

Despedida

As vítimas voltavam do velório da avó, em Brasília. Marcos Raggazzi publicou uma mensagem de despedida para a sogra, com quem conviveu por 31 anos. Stéfano também escreveu para a avó nas redes sociais. Os parentes não detalharam o que motivou a morte da idosa.

Seguidores do rapaz comentaram com mensagens de condolências pela perda da avó. Mais tarde, após o acidente, outros escreveram textos em homenagem ao amigo, que perdeu a vida na batida.

Velório

Marcos voltou às redes sociais para publicar o comunicado de falecimento dos filhos.

“É com a maior [dor] que uma família pode ter que, comunicamos que os nossos filhos, Milena Raggazzi e Stéfano Raggazzi, serão velados hoje (18/08/22) de 09h às 16h, no Cemitério Parque da Colina”, escreveu.

O cemitério fica na Rua Santarém, 50, no bairro Nova Cintra, Região Oeste de Belo Horizonte.

Aulas suspensas

Nota de pesar do Colégio Bernoulli

"É com pesar que o Bernoulli Educação informa o falecimento de dois filhos do diretor Executivo das Unidades Escolares, Marcos Raggazzi, ocorrido nesta quarta-feira (17), em um acidente na rodovia 040.

É um momento de muita tristeza e nossos pensamentos estão voltados para o amparo de familiares e amigos.

Neste momento de dor, o grupo decretou luto oficial nesta quinta-feira (18) nas unidades escolares. Contamos com a compreensão de todos para manter a privacidade da família."

Com g1