Stand da Prefeitura com orientações e serviços é destaque na Feconex

Uma infinita possibilidade de negócios. Esta é a sensação de quem visita a 1ª Feira da Indústria Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) aberta na noite desta quarta-feira, 17 de agosto. Neste primeiro dia, o evento recebeu autoridades, convidados e empresários que puderam conhecer de perto a mega estrutura montada no estacionamento da Arena do Jacaré. Um evidente sinal da fase econômica positiva que a cidade vive.

Stand da Prefeitura fica em local estratégico da feira

O apoio da Prefeitura faz parte do projeto idealizado pela Associação Comercial e Industrial (ACI) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e coordenado pelo Grupo Uai de Hotéis e Pousadas. Esta integração que atraiu negócios de dezenas de setores diferentes também fortalece uma vertente do turismo local. “Um ambiente de forte conexão entre setores que desperta a vocação do turismo de negócios de Sete Lagoas. Nossa gestão abriu as portas da cidade para empreendimentos de todos os níveis e setores e isto está refletindo muito bem neste evento. Nosso apoio está sendo total e, inclusive, estaremos presentes com diversos serviços da Prefeitura até o fim da feira”, disse o prefeito Duílio de Castro, durante solenidade de abertura do evento, na noite desta quarta-feira, 17.

Servidores do Município de setores como Procon, Vigilância Sanitária, SAAE, Sala Mineira do Empreendedor, Central do Contribuinte (Cecon), Licitações, Saúde e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) recebem o público do evento em um stand de 16 metros quadrados, ao lado da Praça de Alimentação. Além disso, a Codesel está com stand próprio onde exibirá seus serviços.

A Feconex ocupa uma área de mais de 5 mil metros quadrados formada por mais de 160 stands, área de alimentação e palco para shows. A cadeia produtiva de Sete Lagoas encontrou o ambiente ideal para expandir negócios e fortalecer relacionamentos. “São mais de 100 ramos de atividades expondo projetos, produtos e serviços. A intenção é mostrar tudo que Sete Lagoas tem de bom e melhor e as expectativas são altamente positivas”, comentou Gabriel Ferrari, vice-presidente do Grupo Uai.

A feira também tem uma grade de palestras gratuitas com grandes especialistas do mundo dos negócios e das finanças. Nesta quinta-feira, 18, e na sexta-feira, 19, a Feconex começa às 14h e vai até às 22h. No sábado, 20, a programação é de 10h às 20h. “Nossa expectativa é conseguir movimentar o mercado, gerar lucro para empresas e movimentar a cadeia produtiva. Estamos muito orgulhosos, já podemos prever que a Feconex ficará marcada no calendário de Sete Lagoas”, declarou Geraldir Alves, presidente da CDL.

Uma das palestras, voltada para empresários, empreendedores e investidores, é com o prefeito Duílio de Castro, na sexta-feira, às 17h. Na oportunidade, o chefe do Executivo Municipal vai apresentar as potencialidades econômicas e turísticas da cidade, além de dados estatísticos e as ações da Prefeitura no fomento a novos negócios. "Queremos ser cada vez mais uma cidada amiga do empreendedor, reduzindo a burocracia e incentivando a abertura de mais empresas, gerando emprego e renda para a população", destaca o prefeito.

Música boa

O palco de shows, montado ao lado do stand da Prefeitura, é um atrativo à parte. Artistas locais de sucesso serão atrações no local. Nesta quinta-feira quem se apresenta com o melhor do pop rock é a banda Duo Bi Duo. Toda animação de Josi Lopes e banda sobem ao palco na sexta-feira. E no sábado, último dia de feira, dois grandes shows, Ser Tão Brasil e The Georges' Band. Intervenções culturais e artísticas também estão confirmadas durante a feira.

Prefeitura na Feconex:

Quinta, 14h às 18h: stand com Procon, Vigilância Sanitária, SAAE e Semadetur

Sexta, 14h às 18h: stand com Sala Mineira do Empreendedor, Cecon, SAAE e Semadetur

Sexta, 17h: palestra com prefeito Duílio de Castro

Sábado, 10h às 13h: stand com Saúde, Licitação e Semadetur

Sábado, 13h às 18h: stand com Semadetur

