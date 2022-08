Veja a programação da FECONEX desta quinta-feira

Após a abertura recheada de atrações e muita novidade, esta quinta-feira (18) é de fato dada a largada para primeira Feira da Conexão - Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (FECONEX).

Foto: Feconex / Divulgação

A feira tem abertura dos portões a partir das 14h com funcionamento até às 22h. São 90 estandes com mais de 170 expositores de Sete Lagoas e região: espaços temáticos para o varejo, segmento empresarial, além de praça de alimentação e shows - hoje com Duo Bi Duo

Confira a agenda de palestras do dia, com inscrições sendo feitas AQUI:

CRIE COMUNIDADES DE ALTO IMPACTO E POTENCIALIZE SUAS CONEXÕES

14:30 ÀS 15:45h

AUDITÓRIO SEBRAE

ÁGATHA MARTINS é líder de design e CEO da Sintetizo. Desenvolveu comunidades e projetos de empreendedorismo e inovação em mais de 20 cidades no Brasil e na África. É formada em Design e Produção Multimídia e em Inteligência em Projetos Colaborativos. Atualmente, é Co-fundadora e Diretora de Comunicação no BRICS TheCatalyst, comunidade que visa fortalecer a cooperação em ciência, tecnologia e inovação dentro dos países dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).





GESTÃO HUMANIZADA PARA INOVAÇÃO

16:00 ÀS 17:15h

AUDITÓRIO SEBRAE

RENATA HORTA é Diretora da Troposlab, consultoria em inovação. Psicóloga e mestre em Administração, trabalha com inovação desde 2005 e nesse caminho se formou também com Steve Blank, Marc Stickdorn e Jurguen Appelo. Conhecendo inovação, comportamento, novas formas de gestão e design, desenha programas de desenvolvimento da cultura de inovação e transformação digital.



CENÁRIO ECONÔMICO E PERSPECTIVAS 2023

17:30 ÀS 18:45h

AUDITÓRIO SEBRAE

PEDRO RAMOS é Economista-Chefe do Sicredi e doutor em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se especializou em modelagem macroeconômica. Tem experiência de mais de 10 anos na construção de cenários e projeções econômicas. Desde 2011, vem contribuindo para que a Gerência de Análise Econômica do Banco Cooperativo Sicredi seja premiada como uma das áreas econômicas do país com maior precisão em suas projeções, segundo a Bloomberg, o Banco Central do Brasil e o Grupo Estado de São Paulo.



COMO SER INESQUECÍVEL! A JORNADA DE EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

19:00 ÀS 20:00h

AUDITÓRIO SEBRAE

DENISE RODRIGUES converte marcas em experiências. É mestre e doutoranda no tema, atua com consultoria ensinando empreendedores a prosperarem há 15 anos. Atende empresas de todos os portes e ajuda a transformar vendas em casos de amor pelo Brasil inteiro.