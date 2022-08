No seu primeiro dia oficial de evento, FECONEX supera expectativas

O primeiro dia oficial da Feira da Conexão - Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (FECONEX) evidenciou que a cidade era carente de um evento que congregasse o setor produtivo. Com um público supreendente, o que se via eram corredors lotados e visitantes maravilhados com cada estande - cada qual "vendendo o seu peixe". Para se notar o quão foi concorrido este evento, a reportagem chegou por volta das 18h30 no local e o estacionamento já não tinha vagas; a fila de carros chegando era grande desde muito cedo.

Foto: Filipe Felizardo

Para alguns expositores, a FECONEX caiu como uma luva na divulgação de seus serviços. "Nós começamos desde 2013 como e-commerce, mas a princípio não participávamos de nada. E a FECONEX é um divisor de águas para a gente", afirma Celso Faria, proprietário de uma empresa de uniformes especiais de Sete Lagoas. Ainda para ele, só o primeiro dia do evento "já valeu a pena" por todo o investimento para estar lá.

Já as associações de classes ligadas ao setor produtivo de Sete Lagoas estão em êxtase por conseguir finalmente realizar um evento deste porte. A superintendente executiva da Associação Comercial e Industrial (ACI) local e vereadora Heloísa Fróis (Cidadania) conta que foi uma luta realizar um evento como este, mas que finalmente, saiu: "Muita gente ficou reticente em acreditar da feira, mas recebemos muitos 'sim'. Aqui são 14 mulheres empreendedoras que estão aqui, participando e mostrando seus produto e serviços", exemplificando com o estande do Núcleo de Mulheres Empreendedoras de Sete Lagoas, o Helenas.

Durante o dia, dois programas de rádio foram realizados ao vivo da FECONEX: o Graffite, da rádio 98 FM de Belo Horizonte; e o Passando a Limpo, da Rádio Eldorado em parceria com o SeteLagoas.com.br (com nova edição nesta sexta-feira a partir das 19h). O show da noite ficou por conta da banda Duo Bi Duo.

Até o sábado (20) a feira que une o setor produtivo de Sete Lagoas terão mais eventos e atrações, e o SeteLagoas.com.br está com cobertura completa. Acompanhe!

Da redação