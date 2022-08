Tradicional Semana do Folclore será realizada de 26 de agosto a 2 de setembro em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - realiza entre os dias 26 de agosto e 2 de setembro a tradicional Semana do Folclore. Em sua 35ª edição, a festividade coloca em evidência as culturas tradicionais como o Congado, a Capoeira, a Folia de Reis, As Pastorinhas e a Quadrilha.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O ápice do evento é a celebração da Missa Conga, no sábado, 27, onde é representado todo o sincretismo religioso da celebração católica juntamente com as Guardas de Congado, demonstrando o quanto a diversidade cultural pode conviver em harmonia. A missa será celebrada em frente ao Casarão Nho Quim Drumond a partir das 18 horas.

"É importante observar a diversidade cultural que a nossa cidade oferece. São momentos como esse que nos conectam com nosso povo e com a nossa essência", diz Priscila Horta, gerente geral de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes.

Além dela, a Casa de Cultura recebe uma exposição onde o tema central será ‘Memória e Folclore’. Nela, estará à disposição o acervo de fotos e instrumentos musicais de várias guardas, remontando a trajetória e a vivência do Congado, patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais. Outras atividades farão parte da Semana do Folclore. Confira abaixo a programação completa:

35ª Semana do Folclore de Sete Lagoas

PROGRAMAÇÃO - Praça Tiradentes - Casarão

Sexta-feira, 26/08

19h - Apresentação de Folia de Reis

20h - Apresentação de Pastorinhas

21h - Apresentação da Quadrilha Poeirinha

Sábado, 27/08

8h - Movimento Grande Roda de Capoeira

10h - Brincadeiras infantis (puxada de rede, escravos de Jó, Amarelinha Africana)

19h - Missa Conga

EXPOSIÇÕES

Praça Tiradentes

27/08 - 10h

Capoeira em Sete Lagoas

Casa da Cultura

29/08 a 02/09 - 8h às 17h

Memórias e Folclore