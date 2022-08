Confira a programação do último dia de FECONEX

O último dia da Feira da Conexão - Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (FECONEX) traz ao menos duas atrações musicais além de palestras voltadas para o empreendedorismo em casal.

Foto: Filipe Felizardo

Com os portões abrindo às 10h, a partir das 11h30 as atrações musicais já estão se apresentando na Praça de Alimentação, com Ser Tão Brasil. Mais tarde, a partir das 18h, George Machado traz sua banda para o palco, juntamente com as cantoras Lorena Araújo e Júlia Almeida.

O SeteLagoas.com.br estará finalizando sua cobertura com mais uma edição do Passando a Limpo, em parceria com a Rádio Eldorado. A partir das 10h, dentro do programa Bom Dia Eldorado, convidados e participantes da FECONEX serão ouvidos dando suas últimas impressões sobre o evento.

Confira a programação de palestras deste sábado, com ingressos a serem adquiridos aqui:

SEDE DE VENCER – CASE: WALS CERVEJARIA

10:30 ÀS 12:00h

AUDITÓRIO SEBRAE – TRANSMISSÃO SIMULT. PARA O AUDITÓRIO SICOOB CREDPIT

JOSÉ FELIPE CARNEIRO, empreendedor, co-fundador da Wäls Cervejaria. Em sociedade com o irmão Tiago Carneiro fundaram a Zx Ventures, braço de inovação da ABInbev, com atuação em quase 30 países e dezenas de marcas de bebidas. No Brasil, inclui as cervejarias Bohemia, Colorado e Wäls. Nos EUA, fundaram em 2015 a cervejaria Novo Brazil, que já é destaque na Califórnia.

ESPIRITUALIDADE E CONEXÃO ENTRE CASAIS

HORÁRIO: 14:00 ÀS 15:45h

ESPAÇO DE CONEXÃO EMPRESARIAL CALSETE

KARINA HIGINO é sexóloga, mentora de mulheres e palestrante. Como especialista em sexualidade realiza eventos femininos e workshops para casais.

JOÃO SANTANA é Mestre Reiki pelo Sistema Usui-Tibetano, Graduado em Psicologia pela Faculdade Ciências da Vida. Atua principalmente nas áreas de Massagens Ayurvédica, Shiatsu, Reiki e Cromoterapia.

ESTRATÉGIAS DE VISUAL – MERCHANDISING PARA TORNAR SUA LOJA MAIS LUCRATIVA

14:30 ÀS 15:45h

AUDITÓRIO SEBRAE – TRANSMISSÃO SIMULT. PARA O AUDITÓRIO SICOOB CREDPIT

PATRÍCIA BIGONHA formou-se em Design de Interiores (UNA), em Consultoria de Moda e Estilo (escola de moda Denise Aguiar), se especializou em Gestão Estratégica de Pessoas (UFMG), design de estampas, vitrinismo, visual merchandising, personal branding e processos criativos. Hoje desenvolve projetos de interiores para ambientes comerciais, corporativos e residenciais.

7 DESAFIOS DE EMPREENDER EM CASAL E COMO CONCILIAR COM O NEGÓCIO “FAMÍLIA”

16:00 ÀS 17:45h

ESPAÇO DE CONEXÃO EMPRESARIAL CALSETE

LUSCIMÉIA REIS é graduada em Negócios pelo IBMEC e em Estratégias Comerciais pela FDC. Palestrante, educadora e terapeuta financeira, especializada em finanças comportamentais. Com mais de 10 anos de experiências em consultorias, desenvolve projetos e treinamentos para mudanças na área comportamental e conexão com o universo da prosperidade e espiritualidade por meio de processo baseado no método Hoffman.

VICTOR VILA NOVA é Analista de Sistemas, Bacharel em Ciências Contábeis, Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação, Consultor de Processos e Implantação de ERPs e CEO do Grupo Vila Nova

Da redação