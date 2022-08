Palestra sobre paternidade com Beto Bigatti está com inscrições gratuitas abertas

No sábado, dia 27 de agosto, teremos a honra de receber Beto Bigatti, pai do Gianluca e do Stefano, residente em Porto Alegre, publicitário, autor e idealizador do Blog Pai Mala, canal que utiliza para motivar as famílias em relação à oportunidade única que é a paternidade na vida de um homem, além de divulgar a paternidade por meio de suas experiências pessoais. Autor do livro “PAI MALA, relatos sinceros de afeto, vínculos e imperfeições que não estão nos manuais”.

Beto é entusiasta da paternidade ativa e afetiva e das questões relativas à inclusão. Será um momento de troca de experiência e debate, trazendo um assunto que está cada vez mais em pauta nas redes sociais e que merece destaque: a paternidade ATIVA, a paternidade mais consciente e que é tão importante no desenvolvimento dos filhos.

Beto Bigatti - Foto: Divulgação

Beto nasceu com uma deficiência física que tentou esconder por tempo demais, até que a paternidade deu uma nova perspectiva para a vida toda. Do amor pelos filhos surgiu o despertar de um novo homem e a vontade de compartilhar seus aprendizados para inspirar outros pais também. Prepare-se para se emocionar!

O objetivo da palestra é que mais famílias abracem o poder transformador da paternidade por meio do tripé afeto, presença e limites.

Serviço:

Palestra: Paternidade ativa, efetiva e inclusiva

Palestrante: Beto Bigatti, publicitário, escritor e palestrante

Público-alvo: Mães, pais, cuidadores

Local: Cinema do Shopping Sete Lagoas

Data: sábado 27 de agosto

Horário: 9h30

Para realizar sua inscrição clique AQUI!

Local: