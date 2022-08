Boletim COVID: Sete Lagoas registra 183 contaminações na última semana

Sete Lagoas chega nesta segunda-feira, 22 de agosto a 41.909 casos de Covid-19 contabilizados desde o início da pandemia, com a confirmação de mais 183 contaminados no desde a última terça-feira, 16: 121 mulheres e 65 homens. São 109 pessoas com alguma síndrome gripal sendo monitoradas e 19.314 que já tiveram esse acompanhamento concluído, 124 pessoas em isolamento domiciliar (dez a menos que na semana passada), 41.087 casos curados e 73.868 testes negativos. Sem óbitos registrados na última semana, a cidade soma 696 óbitos desde o início da pandemia. Há dois internados em UTI, um de Capim Branco e um de Cordisburgo, ambos no Hospital Municipal, e dois em enfermaria, de Sete Lagoas, no Hospital Nossa Senhora das Graças. Todos os internados tiveram testes positivos.

Arte: Túlio Thales

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 33ª semana epidemiológica do ano apresentou 193 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, uma redução de 13% em relação à semana anterior, que teve 222 casos. A taxa de incidência por 1.000 habitantes caiu para 0,79 contaminados de 14 a 20 de agosto, foi de 0,91 de 7 a 13/08, de 1,42 de 31 de julho a 6 de agosto; de 1,62 de 24 a 30/07; de 2,14 contaminados entre 17 e 23/07; e de 2,72 entre 10 e 16/07. Em relação aos óbitos, em janeiro foram 19, fevereiro teve 32, março contabilizou dez e, abril, um óbito. Maio não teve mortes por Covid. Junho fechou com sete óbitos e em julho foram seis registros. Agosto segue com quatro óbitos.

Vacinômetro

A 1ª dose da vacina contra a Covid já foi aplicada em 186.404 adultos e a 2ª dose em 178.495. Receberam 1ª dose da Janssen 5.951 pessoas. A 1ª dose em crianças foi aplicada 15.896 vezes e a 2ª dose foi aplicada em 9.987 crianças. Já a 1ª dose de reforço foi aplicada em 118.850 pessoas e a 2ª dose de reforço em 39.971 pessoas. Ao todo, 555.554 doses já foram aplicadas, contabilizadas até 18 de agosto. A 1ª dose foi aplicada em 85,3% da população e a 2ª dose em 77,2%, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021.

O próximo boletim epidemiológico será divulgado na segunda-feira, dia 29 de agosto. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus