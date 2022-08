Prefeitura institui força-tarefa e garante emissão de Alvará Sanitário ao Hospital Nossa Senhora das Graças

O Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) vive um momento que traz ótimas expectativas. Uma das principais unidades de saúde de Minas Gerais conseguiu seu Alvará Sanitário, uma certificação indispensável para manter convênios, programas e atendimento de milhares de pacientes por mês.

Prefeito Duílio de Castro, bispo Dom Francisco Cota, conselheiros e gestores da HNSG e equipe da Vigilância Sanitária

A conquista motivou uma reunião nesta segunda-feira, 22, quando o Bispo Diocesano, Dom Francisco Cota de Oliveira, presidente da Irmandade Nossa Senhora das Graças, conselheiros e gestores do hospital, agradeceram ao prefeito Duílio de Castro e toda a equipe da Vigilância Sanitária (Visa) pela realização de uma verdadeira força-tarefa que permitiu a emissão do documento em tempo recorde.

O HNSG estava sem Alvará Sanitário há mais de sete anos. Um das primeiras consequências foi o risco iminente de suspensão definitiva do convênio com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg). “Essa é uma questão não só em favor do hospital, mas de toda a população que tem essa estrutura como referência em várias especialidades de saúde. Agradecemos à Prefeitura, esse é um momento de partilhar nossa alegria”, comentou Dom Francisco Cota.

A emissão do Alvará Sanitário exige o cumprimento de várias condicionantes e as ações de uma equipe do HNSG foram acompanhadas de perto por uma equipe da Visa que se dedicou para esta tarefa. “Nossa gestão trata a Vigilância Sanitária como uma consultoria que apoia na melhoria dos processos. Trabalhos muito em um plano de ação para regularizar pendências e contamos com a presença da fiscalização para promover qualidade e segurança jurídica”, avalia Jarle Rinaldi, diretor geral do HNSG. “A Vigilância mudou sua rotina, se desdobrou, fez um mutirão para acompanhar de perto este processo. Nosso agradecimento especial por este ato”, completou Rômulo Caetano Silva, presidente do Conselho de Administração.

O prefeito Duílio de Castro destacou a importância do HNSG para atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e fez questão de reconhecer o empenho da equipe da Visa nesse importante processo de certificação. “Agradeço o empenho de toda a equipe que se desdobra para atender uma demanda enorme. Muitos processos da Prefeitura têm que passar por este setor e o resultado é altamente positivo. O hospital serve à população sem distinção. Nossa relação com a atual gestão é muito próxima e a transparência tem sido fundamental”, declarou o prefeito Duílio de Castro.

O Alvará Sanitário liberado pela Prefeitura para o HNSG tem validade de um ano. Conselheiros, diretores e equipe da unidade se comprometeram a manter um cronograma de melhorias para que, em 2023, o documento seja emitido sem a necessidade de adequações ou obras emergenciais. “Depois de muito empenho, o resultado foi gratificante para todos os envolvidos. Temos que parabenizar pelo empenho em resolver todas as pendências identificadas de uma maneira satisfatória. Agradecemos ao prefeito Duílio pelo apoio e ao hospital por entender a importância desse processo”, disse Hemi Alica Duarte Lima Costa, coordenadora da Visa Municipal.

Com Prefeitura de Sete Lagoas