1º Workshop Save Bike de Sete Lagoas foi sucesso com realização da Prefeitura e apoio de parceiros

A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio do Departamento de Educação de Trânsito - realizou, no último sábado, 20, o 1º Workshop Save Bike. O evento, que movimentou a Praça Dom Carlos Carmelo Mota, bem ao lado do ginásio Dr. Márcio Paulino, contou com ações como colagem e troca de câmaras de ar, regulagem de marchas e orientações básicas sobre segurança e postura em cima da bike.

Foto: Reprodução/Internet

De maneira gratuita, os ciclistas aprenderam como colar e trocar a câmara de pneu das bicicletas, receberam orientações importantes de profissionais especializados sobre postura e segurança na bicicleta, e alimentação antes e depois da prática do esporte. A equipe que atuou no projeto foi formada por Cris Castro (Personal Biker), Fernanda Lima (Fisioterapeuta/Bikefit), a nutricionista Marcela Vianna e os instrutores do Sest Senat Nivon Dias e Wiviane Lucena.

"O evento foi um sucesso. Os inscritos receberam orientações cruciais sobre segurança, tiraram dúvidas importantes com os profissionais, aprenderam a desmontar a roda da bike de forma correta, além da troca e colagem da câmara de ar e ainda ganharam brindes. O engajamento dos colaboradores foi fantástico”, comentou Daniela Maia, diretora do Departamento de Educação no Trânsito.

O 1º Workshop Save Bike contou com a forte parceria de lojas especializadas e oficinas de bicicleta China Bike, Fashion Bike, Cicle Rans, Sete Trilhas, Motoarte Ciclovia, Ciclo Lopes, Lagoa Bike e Starbike. Além desses parceiros, as lojas de suplementos Vidanatus Produtos Naturais e Impulso Suplementos e Produtos Naturais disponibilizaram brindes para os inscritos. “O secretário adjunto de Esportes, Fabrício Frederighi Fonseca, é sempre um grande parceiro e apoiador de nossas ações e, desta vez, disponibilizou prontamente o espaço do ginásio para o evento, bem como parte de sua equipe para auxiliar. Agradecemos imensamente pela parceria, pois sem ela não seria possível a realização dessa ação educativa tão esclarecedora. Esperamos replicar essa ação semestralmente”, completa Daniela Maia.

Com Prefeitura de Sete Lagoas