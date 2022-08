Prefeitura de Sete Lagoas anuncia modernização de toda iluminação pública do bairro Alvorada

A Prefeitura de Sete Lagoas continua promovendo várias melhorias no Alvorada. Depois de iniciar a revitalização de ruas, foi autorizada pelo prefeito Duílio de Castro a substituição de toda a iluminação do bairro com lâmpadas de tecnologia LED.

Duílio de Castro e o vereador Roney do Aproximar visitaram o bairro na última segunda-feira, 22. O primeiro compromisso foi ver de perto o serviço realizado em diversas ruas. As vias estão sendo patroladas, niveladas e recebendo um novo calçamento e meio fio, são elas: Gastão Formente, Vicente Celestino, Longino Coelho, Governador Israel Pinheiro, Vinte e Três e avenida Governador Bias Fortes. “Vamos acabar com o transtorno que atormentava e colocava em risco as pessoas há 40 anos. Em alguns locais era impossível transitar e os moradores ainda conviviam com a lama em época de chuva e poeira em períodos de seca”, ressaltou Duílio de Castro.

A ordem de serviço para a troca do sistema de iluminação foi confirmada na Praça Alípio de Melo, tradicional ponto do bairro Alvorada. “Vamos substituir toda iluminação, modernizando o sistema e trazendo mais segurança para todos. Esse é um compromisso nosso, dar mais qualidade de vida às pessoas”, comentou Duílio de Castro.

A Prefeitura já modernizou a iluminação em várias regiões de Sete Lagoas e chegou a hora do bairro Alvorada. As lâmpadas de sódio darão lugar a novas luminárias com equipamentos de LED. A tecnologia oferece mais luminosidade, valorizando espaços urbanos e aumentando a percepção de segurança no período noturno. “Mais uma resposta para esta região que sofreu com problemas crônicos e, com certeza, os moradores viverão uma nova realidade”, declarou Roney do Aproximar.

Com Prefeitura de Sete Lagoas